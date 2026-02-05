Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sheinbaum_constitucion_mexicana_3950a47013
Nacional

México no se doblega, no se arrodilla: Claudia Sheinbaum

Como parte de la Conmemoración de la Promulgación de la Constitución Mexicana, la mandataria federal aseguró que es una 'expresión viva de la lucha popular'

  • 05
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves el evento conmemorativo al 109° aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917.

sheinbaum-constitucion-mexicana.jpg

Desde el Teatro de la República con sede en el estado de Querétaro, aseguró que la Carta Magna es una "expresión viva de la lucha popular".

"México es el resultado de sus transformaciones, y cada transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra fuerza y esa es nuestra responsabilidad: defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social para la que tantas y tantos entregaron su vida."

sheinbaum-constitucion-mexicana.jpg

Como parte de su discurso, la mandataria federal aseguró que México no entregará sus recursos naturales y no se doblegará, porque no se rinde.

"México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: ¡México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende! ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México!“, resaltó 

Carta Magna cuenta con más de 20 reformas constitucionales

Frente a los 32 gobernadores de los estados de México, mencionó que la Constitución cuenta con más de 22 reformas constitucionales y 50 secundarias que fortalecen valores como la independencia, soberanía y democracia.

sheinbaum-constitucion-mexicana.jpg

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró que hoy tres mujeres estén al frente de los tres poderes de la unión, lo cual es producto de la evolución constitucional de la Carta Magna.

Mientras que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que la Carta Magna "braza a los pueblos originarios y afromexicanos, recuperando su vocación democrática, su
sentido social y el reconocimiento de la pluriculturalidad"

En tanto, el gobernador Mauricio Kuri destacó que la Constitución de 1917 mantiene la solidez institucional de la nación y su soberanía, por lo que reiteró que no aceptarán intervenciones de extranjeros.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_grecia_quiroz_0d3e406f7d
Mantenemos comunicación constante con Grecia Quiroz: Federación
Whats_App_Image_2026_02_04_at_1_42_40_AM_a2485be59d
'NL sin riesgo en acuerdo por agua, Tamaulipas sí': Sheinbaum
rio_bravo_gob_dcba65d275
México y EUA acuerdan plan hídrico para el Río Bravo
publicidad

Últimas Noticias

ariadna_nieta_de_mario_vargas_llosa_miss_peru_2215ef3672
Ariadna Vargas Llosa es concursante de Miss Perú USA 2026
gn_nuevo_leon_faa112fce8
Designan a nuevo encargado de la Guardia Nacional en Nuevo León
epstein_woody_allen_esposa_ap_1b7efe0a87
Epstein organizó visita de Woody Allen y esposa a la Casa Blanca
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
Whats_App_Image_2026_02_03_at_9_06_33_PM_c80046eb8e
Estafan 'coyotes' a regios con pensiones del IMSS
escena_lily_marquez_c3ed456896
Fallece Lily Márquez, hermana de Edith Márquez por cáncer de mama
publicidad
×