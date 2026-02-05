México no se doblega, no se arrodilla: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este jueves el evento conmemorativo al 109° aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917.

Desde el Teatro de la República con sede en el estado de Querétaro, aseguró que la Carta Magna es una "expresión viva de la lucha popular".

"México es el resultado de sus transformaciones, y cada transformación dejó su huella en una Constitución, no como letra muerta, sino como expresión viva de la lucha popular. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra fuerza y esa es nuestra responsabilidad: defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social para la que tantas y tantos entregaron su vida."

Como parte de su discurso, la mandataria federal aseguró que México no entregará sus recursos naturales y no se doblegará, porque no se rinde.

"México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie. Y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: ¡México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende! ¡Que viva la Constitución de 1917! ¡Que viva el pueblo de México!“, resaltó

Carta Magna cuenta con más de 20 reformas constitucionales

Frente a los 32 gobernadores de los estados de México, mencionó que la Constitución cuenta con más de 22 reformas constitucionales y 50 secundarias que fortalecen valores como la independencia, soberanía y democracia.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró que hoy tres mujeres estén al frente de los tres poderes de la unión, lo cual es producto de la evolución constitucional de la Carta Magna.

Mientras que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que la Carta Magna "braza a los pueblos originarios y afromexicanos, recuperando su vocación democrática, su

sentido social y el reconocimiento de la pluriculturalidad"

En tanto, el gobernador Mauricio Kuri destacó que la Constitución de 1917 mantiene la solidez institucional de la nación y su soberanía, por lo que reiteró que no aceptarán intervenciones de extranjeros.

