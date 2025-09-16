Cerrar X
Tamaulipas

'Viva México' resuena fuerte en la frontera durante el Grito

Miles de neolaredenses celebraron con fervor el Grito de Independencia, con un emotivo evento encabezado por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas

  • 16
  • Septiembre
    2025

En esta frontera, de frente a Estados Unidos, el Viva México resonó potente desde la garganta de miles de neolaredenses, como si quisieran que se escuchara hasta el otro lado del Río Bravo que divide a México de Estados Unidos.

La explanada de la independencia rebosó patriotismo, ese orgullo mexicano heredado de quienes fundaron Nuevo Laredo solo para seguir siendo mexicanos cuando Laredo, Texas, se anexó a Estados Unidos.

Miles de personas corearon la arenga de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien apareció en el balcón del Palacio Federal, frente a la explanada, al filo de la medianoche.

“Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad, viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva Morelos, viva Allende, viva Aldama, viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva Leona Vicario, viva María Ignacia Rodríguez, viva Gertrudis Bocanegra, viva Nuevo Laredo, viva Tamaulipas, viva México”, expresó la alcaldesa.

Acto seguido, hizo sonar una campana, en recuerdo de la icónica campana de Dolores.

Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de los colores patrios, mientras sonaba la música tradicional mexicana que se confundía con el grito de júbilo de los fronterizos.

La alcaldesa estuvo acompañada de la cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Erika Zielke; el mayor de Laredo, Texas, Víctor Treviño; el diputado federal, Carlos Canturosas, así como de mandos militares y de su esposo, el notario público Oscar Mario Hinojosa.

Como parte de los festejos, se presentaron la cantante María José, quien interpretó sus éxitos musicales, así como Los Invasores de Nuevo León.

De acuerdo con un comunicado del gobierno municipal, fueron 45 mil las y los neolaredenses que acudieron a esta fiesta tradicional en conmemoración del inicio de la lucha por la independencia de México.

Y así, entre antojitos mexicanos, vestidos típicos, banderas y artesanías, las familias disfrutaron una noche llena de color, música y fervor patrio.


