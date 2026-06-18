¡A reventar! Limitan accesos del FIFA Fan Fest™ por alta demanda

Además, debido a la gigantesca demanda, el estacionamiento designado para quienes asisten al FIFA Fan Fest™, está lleno, por lo que las vialidades colapsaron

La “ola verde” de más de 100,000 aficionados en el FIFA Fan Festival™ vibró con el segundo triunfo de la Selección Mexicana en la máxima fiesta del futbol.

A pesar de una jornada marcada por un calor extremo que alcanzó los 45 grados en la urbe regia, miles de fanáticos enfundados en playeras verdes y cargados de porras se reunieron en el recinto desde horas antes del partido.

A través de las pantallas gigantes instaladas en el Fan Fest, la afición siguió minuto a minuto las acciones del encuentro frente a Corea del Sur, disputado en el Estadio Guadalajara, el cual concluyó con la victoria para la escuadra mexicana.

Debido al éxito de la convocatoria, las instalaciones del festival alcanzaron su capacidad máxima, lo que obligó a los organizadores a cerrar las puertas por cuestiones de logística.

En un momento de la tarde, un grupo de aficionados ingresó por uno de los accesos tras el cierre técnico, una situación que fue controlada de inmediato por el personal del lugar sin que se registraran incidentes.

Al respecto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó la histórica respuesta de la ciudadanía y justificó las restricciones aplicadas en las entradas.

“Hoy más de 100 MIL AFICIONADOS vieron ganar a México en el FIFA Fan Festival™️. Estoy muy contento de ver esta gran respuesta de los neoleoneses para apoyar a nuestra selección”, indicó el mandatario estatal.

“Por razones de seguridad se tuvieron que controlar los accesos. Vamos a seguir trabajando para que todas y todos podamos disfrutar del Mundial Más Norteño cuidando siempre de tu seguridad. Ahora, ¡a seguir celebrando!”, enfatizó el gobernador a través de sus canales oficiales.

Tras el silbatazo final y con los tres puntos en la bolsa para la Selección Mexicana, los miles de aficionados desalojaron el Parque Fundidora con un ambiente de fiesta.