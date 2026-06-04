A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista

A solo seis días de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se encendieron los motores del ambiente mundialista a ritmo de acordeón.

A través de las redes sociales del gobernador Samuel García se estrenó el videoclip del “Mundial más Norteño”, una producción que fusiona el orgullo regiomontano, la música y la pasión por el futbol.

El clip musical destaca por una mezcla de ritmos que van desde el vallenato hasta el rock y el rap, interpretados por una alineación de talento que incluye a El Plan, Morenito de Fuego, RENEE, Jony Beltrán, Pasión Vallenata, Brenda Saucedo, Flip Tamez y Angie Camille.

“No hay duda de que en Nuevo León seremos los mejores anfitriones, y esto es solo una probadita del fiestón que hemos preparado. Bienvenido todo el mundo al mundial más norteño. ¡Sí, señor!”, se lee en la publicación.

El lanzamiento, que había sido anticipado por el mandatario estatal en sus plataformas digitales, se llevó a cabo este jueves en punto de las 20:00 horas, generando una rápida respuesta de los aficionados.

Con frases como “Es el Mundial Más Norteño, esto es Nuevo León” y “Pónganse botas y sombrero, que suene el acordeón”, el video invita a vivir la justa deportiva al estilo regio.

El video es una presentación cultural y turística. En las imágenes destacan los puntos más emblemáticos de la zona metropolitana de Monterrey, tales como el Estadio Monterrey, Barrio Antiguo, la Macroplaza y el Parque Fundidora.

Además de mostrar a la gente viviendo la pasión del futbol en las calles, el clip rinde homenaje a la gastronomía local. Elementos infaltables como el tradicional cabrito y la carne asada tienen un protagonismo especial en las escenas, prometiendo una experiencia culinaria única para los visitantes.

El Mundial arrancará oficialmente este próximo 11 de junio. Para Nuevo León, la acción deportiva se concentrará en cuatro fechas clave durante la fase de grupos.

El "Gigante de Acero" albergará las emociones del torneo los días 14, 20, 24 y 29 de junio.

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