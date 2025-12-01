Cerrar X
Abraham Vargas afirma que reestructura del transporte lleva 60%

El titular de Metrorrey mencionó que el sistema para la movilidad en el estado tiene una integración tarifaria en todas sus modalidades

  • 01
  • Diciembre
    2025

El transporte público de Nuevo León se encuentra en reestructuración y una vez que concluya, lo cual se estima que sea en marzo, se buscaría incorporar nuevos esquemas de pagos que sean aún más atractivos para los usuarios.

Abraham Vargas, director de Metrorrey, le dijo a El Horizonte que la reestructuración lleva un 60% de avance y esta dejará información que servirá para analizar nuevas políticas tarifarias que beneficien a los usuarios.

En la actualidad, indicó, Nuevo León es el único estado en el país que cuenta con un esquema en el que un usuario puede tener beneficios económicos al usar diferentes modalidades de transporte, es decir, obtiene 50% de descuento en su segundo viaje aunque primero haya usado un camión verde y luego se suba al Metro o Transmetro.

“Conforme se vayan generando los datos, pues podremos, eventualmente, incluir en el plan de transporte, estudiar y, en su caso, determinar cuáles serían otros esquemas de política tarifaria.

“Este tipo de políticas requiere tiempo, un mayor análisis; recordarás que estamos en una reestructura, la reestructura está ajustando la demanda existente en el área metropolitana después del Covid, después de este crecimiento económico acelerado.

“Hay una estructura de transporte, se está reconfigurando tanto la oferta como la demanda y hay que terminar primero la reestructura, para ya poder tener un histórico más amplio del comportamiento de los usuarios”, dijo el funcionario.

El Horizonte publicó el pasado jueves que el sistema de transporte de Nuevo León le queda a deber a los usuarios un sistema de pago que permita transbordos ilimitados con un solo abono en el que el pasajero compre “al mayoreo” y esto le dé beneficios.

Entre estos beneficios estaría el obtener un precio más bajo en transporte y realizar transbordos sin un segundo cobro, pues actualmente lo único que existe es un descuento de 50% en el segundo viaje.

El viernes se publicó que en otros países sí existe un sistema de abonos que incluso te permite usar camiones, Metro, trenes y hasta barcos con un solo pago.


