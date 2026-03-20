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Nuevo León

Entregan 60 nuevas unidades al servicio público de transporte

El gobernador Samuel García Sepúlveda realizó la entrega de 60 nuevas unidades de transporte público. Acompañado del director de movilidad, Abraham Vargas

  • 20
  • Marzo
    2026

Con el fin de continuar mejorando la movilidad de Nuevo León, el gobernador Samuel García Sepúlveda realizó la entrega de 60 nuevas unidades de transporte público.

Acompañado del director de movilidad, Abraham Vargas, informó que las nuevas unidades irán a reforzar las rutas de Santa Catarina - Monterrey y  Pesquería - Apodaca.

El mandatario estatal mencionó que estos camiones verdes buscarán conectar con cada rincón del estado, llegando a tener cobertura completa en los municipios del área metropolitana.

Los camiones serán distribuidos en diversas rutas, donde los usuarios podrán disfrutar de camiones equipados, con clima, conexión al C5, cámaras, wifi y acceso cómodo a personas con alguna discapacidad.


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