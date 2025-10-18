Cerrar X
Nuevo León

Abren casetas al Aeropuerto para reducir tráfico en Miguel Alemán

Casetas de la Autopista al Aeropuerto en Guadalupe abren gratis para autos, ampliando carriles y aliviando congestión hasta diciembre

  • 18
  • Octubre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó este sábado la apertura de las casetas de la Autopista al Aeropuerto en el municipio de Guadalupe, donde a partir de hoy los vehículos particulares podrán circular sin pago con el fin de reducir la carga vial sobre la avenida Miguel Alemán.

Acompañado por Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, y por el alcalde de Juárez, Félix Arratia, el gobernador informó que las casetas fueron ampliadas de 10 a 20 carriles, lo que permitirá mejorar el flujo vehicular de la zona. 

Esta aliviar la congestión vial que se ha presentado principalmente en la avenida Miguel Alemán por los trabajos de la construcción de las estaciones de la Línea 6 del Metro. 

El mandatario explicó que esta medida se mantendrá hasta diciembre y aplicará únicamente para los autos particulares, mientras que los camiones y trailers continuarán pagando la tarifa correspondiente.

