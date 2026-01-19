Podcast
Canadá y China ‘abren la puerta’ a autos más accesibles

El acuerdo reducirá aranceles y permitirá importar autos eléctricos chinos a precios accesibles, a cambio de menores gravámenes a productos agrícolas de Canadá

  • 19
  • Enero
    2026

Con el acuerdo alcanzado este fin de semana, Canadá y China están “abriendo la puerta” a la oferta de autos más accesibles para los canadienses y además, con ello cuidan un comercio bilateral valuado por cerca de $120,000 millones de dólares canadienses. 

Según los últimos datos oficiales, el intercambio de bienes entre ambos países alcanzó unos $118,700 millones dedesequilibrada,ienses en 2024 y se estima que la cifra se mantuvo dentro de ese rango al cierre de 202. 

Con ello, Canadá colocó a China como segundo socio individual y el destino de alrededor del 4% de las exportaciones canadienses. 

La relación, sin embargo, está desequilibrada y es que Canadá acumula un déficit comercial superior a los $50,000 millones, y es que, exporta principalmente materias primas como minerales, metales, sector agroalimentario, e importa productos manufacturados de alto valor añadido, incluidos bienes de consumo como autos y componentes tecnológicos. 

No obstante, en sectores clave, la dependencia es evidente.  

El comercio de minerales entre ambos países se situó en $24,400 millones de dólares en 2024, mientras que las exportaciones agroalimentarias y de pescado hacia China superaron los $14,700 millones, con la canola como producto estrella. 

En la parte automotriz, durante el acuerdo alcanzado el viernes, el primer ministro canadiense, Mark Carney, trató de abordar las preocupaciones de las automotrices canadienses y de los trabajadores del sector apuntando que el límite inicial a las importaciones equivale a aproximadamente el 3% de los 1.8 millones de vehículos que se venden cada año en el país y que, a cambio, se espera que China comience a invertir en esa industria canadiense dentro de tres años. 

Tras el acuerdo, más de la mitad de los autos eléctricos chinos exportados a Canadá tendrían un precio de importación de menos de $35,000 dólares canadienses ($25,000 dólares estadounidenses) en n plazo de cinco años, agregó, lo que hará que sean accesibles para los consumidores. 

“Estamos construyendo una nueva parte de nuestra industria automotriz, fabricando los autos del futuro en colaboración, ofreciendo autos asequibles para los canadienses”, declaró  el viernes pasado el primer ministro canadiense, Mark Carney.

¿Qué acordaron?

Canadá acordó reducir su arancel del 100% sobre los automóviles eléctricos chinos a cambio de gravámenes más bajos para sus productos agrícolas.

Habrá un límite inicial anual de 49,000 vehículos en las exportaciones de autos eléctricos chinos a Canadá, sin embargo se ampliará a unos 70,000 en cinco años.  

Por su parte, China, a cambio, reducirá su arancel final a las semillas de canola, una exportación canadiense clave, al pasarla de alrededor de 84% a 15 por ciento.


