Nuevo León

Refuerza NL apoyo a mujeres; abren Centro Violeta en Guadalupe

Mariana Rodríguez Cantú, y la Secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, inauguraron el Centro Violeta de Atención Integral a Mujeres de Guadalupe

  • 02
  • Diciembre
    2025

Con el objetivo de garantizar la protección, atención y el empoderamiento de las mujeres, la Titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, y la Secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, inauguraron el Centro Violeta de Atención Integral a Mujeres de Guadalupe.

Este nuevo espacio, resultado de la coordinación entre la Secretaría de las Mujeres y el municipio de Guadalupe, ofrecerá orientación psicológica, legal y de gestoría a niñas, adolescentes y mujeres, reafirmando el compromiso del Estado para que las mujeres se desarrollen libres de violencia.

Durante el evento, Mariana Rodríguez Cantú destacó la importancia de estos centros como un refugio esencial para quienes buscan salir de situaciones de violencia.

"En Nuevo León, los Centros Violeta existen para acompañarte cuando decides salir de un lugar en donde no eres respetada. En este lugar podrás encontrar un lugar seguro, confiable y recibir el acompañamiento que necesitas, desde abogados que les van a orientar con claridad hasta psicólogos y trabajadores sociales que van a fortalecerlas en todo el proceso", resaltó la Titular de AMAR a Nuevo León.

Rodríguez Cantú subrayó que la creación de estos centros, junto con otras estrategias como la cobertura universal contra el cáncer de mama y la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer, demuestran que el Estado avanza en la construcción del "Nuevo Nuevo León" para que las mujeres puedan "crecer, soñar y cuidar de sí mismas."

Por su parte, la Secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, contextualizó la inauguración dentro de los 16 Días de Activismo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"Sepan que las mujeres en Nuevo León no están solas, que las mujeres en Nuevo León no vamos a permitir que haya ninguna violencia sin que se persiga. Denuncien y reporten, no están solas", enfatizó Buchanan.

El Centro Violeta de Guadalupe se suma a la red de apoyo estatal. Cabe destacar que, en la actual administración, se han creado 16 Centros Violeta.

De acuerdo con las autoridades, los avances en la infraestructura de atención han sido significativos, pues se ha pasado de cinco a 33 Centros de Atención.

También se han brindado más de 110 mil servicios y más de 16 mil mujeres han recibido atención en estos centros.

Posterior al acto protocolario, las autoridades, que incluyeron al alcalde Héctor García y a la presidenta del DIF municipal, Blanca Treviño García, realizaron un recorrido por las áreas del centro, cuya remodelación estuvo a cargo del municipio para albergar los servicios estatales.

La Secretaría de las Mujeres puso a disposición de la comunidad los siguientes números de atención:

  • Emergencias: 9-1-1
  • Asesoría y Orientación: 070
  • WhatsApp de Asesoría: 8117838350
  • Teléfonos de Orientación: 8120330140 y 8120330150

