Nuevo León

Abren dos carpetas de investigación a policías sampetrinos

La Fiscalía estatal informó que existe una carpeta por cohecho y otra por abuso de autoridad en la Fiscalía Anticorrupción

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la detención de siete policías del municipio de San Pedro Garza García, quienes son investigados por su presunta participación en un incidente donde habrían agredido a varias personas.

El fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, informó que actualmente existen dos carpetas de investigación abiertas derivadas de estos hechos.

“Actualmente existe una carpeta por cohecho aquí con nosotros en la Fiscalía General y se dio otra por abuso de autoridad a la Fiscalía Anticorrupción”, explicó el funcionario.

De acuerdo con lo señalado por el fiscal, la denuncia fue presentada por los padres de un menor que presuntamente resultó afectado durante el incidente, lo que originó el inicio de las investigaciones.

Las autoridades detallaron que los siete elementos policiacos fueron detenidos mientras se integran las indagatorias para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

Una de las investigaciones se lleva en la Fiscalía General de Justicia por el delito de cohecho, mientras que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción analiza la posible comisión del delito de abuso de autoridad.

El fiscal señaló que las autoridades continúan reuniendo evidencias dentro de la carpeta de investigación, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las sanciones correspondientes en caso de que se acrediten responsabilidades.


