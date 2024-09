Acude Ejecutivo al Congreso a entregar Paquete Fiscal 2024

Luego de 10 meses de negativa, el Gobierno del Estado por fin acudió al Congreso a entregar el Paquete Fiscal 2024.

Ulises Carlin, consejero jurídico llegó al rededor de la 1:20 de la tarde a la oficialía de partes y aunque no quiso dar entrevista al respecto, fuentes allegadas confirmaron que sí se trata de este documento.

En noviembre el 2023 el Poder Ejecutivo debió entregar tanto la Ley de Ingresos como la de Egresos, pero el Gobernador se negó a entregar la segunda y dijo que hasta que no aprobaran Ingresos no entregaría lo demás.

Los diputados del PRI y del PAN de la pasada legislatura aseguraron que esa no era la manera legal de entregar el Paquete Fiscal por lo cual no aprobarían nada hasta no tenerlo completo.

Este lunes personal del Poder Ejecutivo acudió a la Oficialía de Partes y entregaron la Ley de Egresos del 2024 que era lo que faltaba para completarlo.

