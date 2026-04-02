Acuden fieles a parroquias de Monterrey por Semana Santa

En el marco de las celebraciones de Semana Santa, se registra una importante afluencia de fieles en distintas iglesias de la ciudad, como es el caso de la Parroquia Cristo Rey, donde se llevan a cabo diversas actividades litúrgicas que congregan a la comunidad católica.

Ubicada en el cruce de Reforma y Villagómez, en el centro de Monterrey, esta parroquia se ha convertido en uno de los puntos de reunión para quienes participan en las tradiciones religiosas propias de estos días.

Detallan horario de misas en Parroquia Cristo Rey para esta Semana Santa

De acuerdo con el programa, este Jueves Santo se celebrará a las 18:00 horas la misa de la Cena del Señor, seguida de la adoración eucarística, una de las ceremonias más representativas para los creyentes.

Para el Viernes Santo, las actividades iniciarán también a las 18:00 horas con la reflexión de las Siete Palabras, la lectura de la Pasión de Cristo y la adoración de la cruz.

Posteriormente, se llevará a cabo el rezo del rosario y el tradicional pésame a la Virgen María.

En tanto, el Sábado Santo se realizará a las 19:30 horas la solemne Vigilia Pascual, considerada una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico, al conmemorar la resurrección de Jesucristo.

Finalmente, para el Domingo de Resurrección se contemplan los horarios habituales de misa.

Autoridades eclesiásticas exhortaron a los asistentes a acudir con anticipación debido a la alta afluencia, así como a mantener el orden y respeto durante las celebraciones.

La participación de los fieles refleja la vigencia de las tradiciones religiosas en la entidad, donde cada año miles de personas se suman a las actividades de Semana Santa en un ambiente de fe y recogimiento.

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