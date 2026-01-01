Podcast
Captura_de_pantalla_2026_01_01_085719_1c64052346
Nuevo León

Ciudadanos acuden desde temprana hora a pagar impuesto predial

Tanta es la premura de algunas personas por cumplir por el pago, que en el municipio de Monterrey dos adultos mayores se formaron desde la 01:30 horas

  • 01
  • Enero
    2026

Desde horas de la madrugada, ciudadanos de Monterrey y Guadalupe comenzaron a hacer fila para cumplir con el pago del impuesto predial.

Afuera de las oficinas de Hacienda en los palacios municipales de estas dos ciudades, se observó la llegada de personas para realizar la fila y esperar turno. Esto para aprovechar las ventajas en los descuentos que ofrecen los ayuntamientos al inicio de cada año.

Ciudadanos acuden desde temprana hora a pagar impuesto predial.jpg

En Guadalupe, los primeros seis contribuyentes llegaron hasta la oficinas para asegurar un lugar y cumplir con esta obligaciones.

Ciudadanos acuden desde temprana hora a pagar impuesto predial.jpg

Mientras que en el Monterrey, se observó durante la madrugada, que tres personas fueron las primeras en ocupar un lugar para pagar el impuesto.

Ciudadanos acuden desde temprana hora a pagar impuesto predial.jpg

Entre ellas había dos adultos mayores que se formaron desde la 01:30 horas.

Ciudadanos acuden desde temprana hora a pagar impuesto predial.jpg

Conforme pasen las horas, estas filas irán incrementándose en busca de aprovechar los descuentos.

 


