Ciudadanos acuden desde temprana hora a pagar impuesto predial

Desde horas de la madrugada, ciudadanos de Monterrey y Guadalupe comenzaron a hacer fila para cumplir con el pago del impuesto predial.

Afuera de las oficinas de Hacienda en los palacios municipales de estas dos ciudades, se observó la llegada de personas para realizar la fila y esperar turno. Esto para aprovechar las ventajas en los descuentos que ofrecen los ayuntamientos al inicio de cada año.

En Guadalupe, los primeros seis contribuyentes llegaron hasta la oficinas para asegurar un lugar y cumplir con esta obligaciones.

Mientras que en el Monterrey, se observó durante la madrugada, que tres personas fueron las primeras en ocupar un lugar para pagar el impuesto.

Entre ellas había dos adultos mayores que se formaron desde la 01:30 horas.

Conforme pasen las horas, estas filas irán incrementándose en busca de aprovechar los descuentos.

