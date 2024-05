Acusa PAN de ineficiente a Agua y Drenaje por aumento en fugas

El coordinador de la bancada local del PAN, Carlos de la Fuente acusó de ineficiente a Servicios de Agua y Drenaje tras el incremento que se reportó en la cantidad de agua que se pierde por las fugas que existe en las tuberías.

Según cifras oficiales de la paraestatal, actualmente el 17% del agua potable en Nuevo León se pierde debido a las múltiples fugas de agua que existen actualmente en la red.

“Pero lo más importante es cómo ha venido incrementándose el agua no cobrada, este gobierno recibió un 31% de agua no cobrada y hoy tiene el 41% del total del agua es no cobrada, eso significa que hay más fugas y hay más gente colgada de las redes de agua y drenaje.

“Eso (refleja) la ineficiencia de Agua y Drenaje y por eso querían aumentar las cuotas hasta un 50%”, dijo De la Fuente.

La cuenta pública de Agua y Drenaje deja ver que el objetivo del porcentaje que se esperaba de Agua no Contabilizada o no cobrada para el 2023 era de 37.52%, tan solo milésimas arriba de las que se tenían en el 2022.

Sin embargo, esta cifra se disparó hasta el 41.60% en el 2023.

