Surgen quejas por retraso en inauguración de La Milarca

En la larga espera para la apertura del Museo La Milarca que por segunda vez fue frustrada, las personas interesadas en asistir se muestran impacientes, preocupados e incluso pidiendo la pronta apertura del recinto.

Tal es el caso de Héctor Mellado, quien a través de su cuenta de “X”, contó que el pasado domingo 19 de mayo acudió al Parque Rufino Tamayo en donde se encuentra el museo con el objetivo de ingresar al contar con boletos que adquirió días atrás en una plataforma digital,

Para su sorpresa las puertas del centro cultural estaban cerradas, por lo que tomó una fotografía que subió a su cuenta persona de la mencionada red social y escribió al respecto.

“Vine a la Milarca, reservé con dos semanas de anticipación y pagué los boletos, y no abrirán hasta nuevo aviso. No se nos avisó, ni correo, nada. ¿Cómo van a reembolsar el dinero?, ¿Cuál es el plan para seguir?, Hay más personas en la misma situación” escribió Héctor Mellado en su cuenta @HectorJGMellado y agregó:

“No hay personal en el museo que de información de qué procede, los guardias no saben nada, no quieren dar información, no se quieren ni acercar a la reja”, dijo.

Además, en la plataforma de lugares de Google el sitio de La Milarca ya cuenta con 33 opiniones, pero todas ellas son en realidad consultas y preguntas acerca de la situación del museo, así como quejas por el retraso de la inauguración

“¡Ni vayan!, ¡No está abierto!, en la página de Facebook ‘Donde ir con niños en Monterrey’ dieron información falsa”, recriminó la usuaria Mary Galván la tarde domingo 19 de mayo.

En tanto el usuario Oscar Guadarrama se dijo expectante de la apertura al señalar que en su caso es “sin duda uno de los eventos más esperados por mi esposa y yo. Vamos a ir desde Toluca para disfrutar”, contó.

Al marcar el número telefónico que Google señala como el de La Milarca, la llamada se enlaza a una grabación que cuenta que el número telefónico cambió o se encuentra temporalmente.

A pesar de todo esto los usuarios de la plataforma Google ya evalúan al Museo La Milarca con casi cinco estrellas al darle una puntación alta de 4.6 de calificación en donde el número más alto es cinco.

El número telefónico que aparece en Google Sitios respecto a La Milarca, el 8116361215, enlaza al llamar a una grabación que indica que la línea cambió o está temporalmente fuera de servicio.

Lo que sí tiene La Milarca es un sitio web en el que se ofrece una introducción a las seis salas: El Estudio del Coleccionista, El Gabinete de Mauricio, México 86, Numismática, Policromado y Salón Oaxaca.

Hasta el momento no se conoce nueva fecha para la apertura del museo, sin embargo, se sabe que una vez que se corte el listón inaugural la entrada será gratuita para personas con discapacidad, menores de 18 años o quienes cuentan con tarjeta del INAPAM e ICOM; en el caso de estudiante y maestros la entrada será de $50 pesos mientras que el costo de entrada general será de $100 pesos por persona.

Operará de martes a viernes de 12:00 del mediodía a 08:00 de la noche, y se ubica en el Parque Rufino Tamayo en la Zona Valle Oriente en San Pedro Garza García.

El Museo La Milarca alberga piezas de arte, historia y paleontología valuadas en $120 millones de dólares.

