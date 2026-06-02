Adrián de la Garza inaugura finales del 'Mundialito de Barrios'

En el marco del arranque del mes mundialista, el alcalde Adrián de la Garza Santos, acompañado por su esposa y presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, dio el silbatazo de salida a la fase final del torneo “Mundialito de Barrios Monterrey”. Este certamen se realiza como una antesala comunitaria a la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026. La inauguración de esta etapa sirvió también de marco para la apertura oficial del nuevo miniestadio, ubicado dentro de las instalaciones de la Ciudad Deportiva municipal. “Sabemos perfectamente que el sano desarrollo va acompañado del deporte y de la actividad física, entonces esto es parte del trabajo que está haciendo Monterrey todos los días en todas las zonas... Y bueno, lo empatamos con nuestra agenda del Mundial”, afirmó el munícipe durante el protocolo.

Una participación histórica para el tejido social

El torneo, organizado por el Gobierno de Monterrey, registró una convocatoria sin precedentes al reunir a 1,028 equipos mixtos provenientes de todos los sectores de la ciudad. La competencia abarca categorías que van desde los ocho años de edad en adelante, persiguiendo tres objetivos principales:

Fortalecer el tejido social en las colonias.

Fomentar la activación física constante.

Consolidar al futbol como el eje central de la integración comunitaria.

Al respecto, el director de Cultura Física y Deporte de Monterrey, Aldo de Nigris, agradeció la respuesta de la ciudadanía y resaltó el impacto formativo del torneo. “Los valores que te da el futbol, la disciplina, el trabajo en equipo, el ser un buen compañero, un buen ser humano, el que vayas por buen camino”, enfatizó el exjugador profesional.

En representación de los cuerpos técnicos, el entrenador Jesús Córdoba calificó el evento como una verdadera fiesta deportiva que ha llevado alegría y sana competencia a cada rincón del municipio, construyendo el orgullo de pertenecer a los barrios regiomontanos.

Agenda mundialista y grandes premios

Esta iniciativa forma parte del programa estratégico “El Mundial es en mi casa, el Mundial es en Monterrey”, presentado por Adrián de la Garza en octubre del año pasado, el cual contempla la creación de nuevos espacios deportivos, activación física comunitaria y eventos culturales rumbo a la justa internacional de la FIFA.

La gran final del "Mundialito" se disputará el próximo sábado 6 de junio. Los equipos que resulten campeones en las siete categorías participantes recibirán atractivos incentivos:

Premios para Campeones 🏆 Un trofeo grupal por categoría 💻 Una laptop o tablet para cada integrante del equipo 💵 Un estímulo económico en efectivo para el conjunto

Al evento protocolario también asistieron los secretarios Marcelo Segovia (Administración), Fernando Margáin (Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva), Rafa Ramos (Participación Ciudadana), así como Emilio de la Garza, hijo del alcalde.

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