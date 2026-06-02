Presenta Adrián de la Garza la exposición 'Canchas Desiguales'

En el marco de las actividades culturales programadas de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Monterrey inauguró este martes la pieza interactiva “Canchas Desiguales: el terreno de juego no es igual para todos”. La instalación, ubicada en la planta baja del Palacio Municipal, cuenta con el respaldo del Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) y Fundación Televisa.

El corte de listón fue encabezado por el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acompañado por su esposa Gaby Oyervides; la Gerente de Educación y Programas Públicos de MARCO; Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey FIFA 2026; y la creadora de la obra, la renombrada artista costarricense Priscila Monge.

Un llamado a la empatía a través del deporte

La instalación consiste en una cancha de futbol con una superficie notoriamente irregular. Si bien la estructura invita a la activación física de los asistentes, su propósito central es confrontar al usuario con la disparidad, sirviendo como una metáfora visual y física de las dificultades cotidianas.