El edil refirió que el Estado la construye 'sin ningún permiso municipal' y por eso lo siguiente sería la suspensión definitiva.

Inicio / Nuevo León / Adrián de la Garza podría clausurar puente 'La Virgen'

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, afirmó que podría clausurar definitivamente las obras estatales de construcción del puente de "La Virgen", que son complementarias de la Línea 4 del Metro.

El edil regio dijo que el gobierno estatal no presentó el plan de remediación, y que siguió haciendo las obras sin hacer la reparación del daño.

La obra estatal está suspendida provisionalmente, desde el 7 de julio.

El edil refirió que el Estado la construye "sin ningún permiso municipal" y por eso lo siguiente sería la suspensión definitiva.

Dijo que la obra ha causado daños, ya que obstruye o bloquea un drenaje pluvial que desemboca o desfoga en el Río Santa Catarina.

Ya el área técnica del Municipio está analizando la posibilidad de aplicar una suspensión definitiva.

"No ha presentado remediación, ahí hay un problema, incluso pudieran estar en una situación no de suspensión temporal, sino de suspensión definitiva porque siguieron haciendo sin remediar el daño que ya se había hecho”, aseguró. "Además, recuerdo, su infraestructura se ha construido sin ningún permiso municipal, prácticamente lo está haciendo (el Estado), creemos, a ojo de buen cubero”, recriminó.

Precisó que el área técnica municipal dará mayor información sobre lo que sigue.

Las obras conectan a la estación del Issste con las avenidas Morones Prieto y Constitución.