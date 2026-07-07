Nuevo León Inicio / Nuevo León / Adrián de la Garza supervisa el circuito vial Huajuco Adrián de la Garza supervisa el circuito vial Huajuco Al edil regio lo acompañaron sus homólogos de Santiago, David de la Peña, y de Allende, Eduardo Leal, quienes calificaron este como una obra de impacto regional Por Carlos Nava | 07 Julio 2026

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, encabezó este martes un recorrido de supervisión vehicular por las obras del Circuito Vial Huajuco, acompañado por sus homólogos de Santiago, David de la Peña Marroquín, y de Allende, Eduardo Leal Buenfil, quienes calificaron el proyecto como una "megaobra" de impacto regional. Los ediles transitaron por las partes superior e inferior del complejo vial e ingresaron al nuevo túnel bajo la Carretera Nacional, constatando que todas las etapas de construcción se encuentran en su fase final. El proyecto original, que inicialmente contemplaba el tramo de La Rioja a Palmares, logró ampliarse desde la Avenida Acueducto y Antiguo Camino hasta Carolco, gracias a economías financieras y de obra vial explicadas por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda. “Esta obra va a permitirle a los ciudadanos que habitan aquí en el Huajuco, de la zona oriente y poniente, poder conectarse sin necesidad de tomar la Carretera Nacional. Esto es para liberar el flujo de la Carretera y que haya una conexión más segura, más rápida y con mayor agilidad”, destacó el alcalde regiomontano.

Detalles del Circuito Vial

De acuerdo con la ficha técnica de la Secretaría de Obras Públicas, el circuito integral está conformado por tres grandes frentes de infraestructura:

Corredor Vial Acueducto – Antiguo Camino a Villa de Santiago: Incluye una avenida de tres carriles por sentido, el túnel subterráneo y la conexión de la zona de Palmares con el Antiguo Camino a Santiago.

Carriles Laterales Oriente en Carretera Nacional: Una ampliación que va desde La Rioja hasta La Estanzuela, la cual incorpora la construcción de puentes vehiculares sobre los arroyos El Calabozo y La Virgen.

Paso Superior Vehicular en Carretera Nacional y Av. La Rioja: Una estructura elevada que complementa el flujo vehicular y contempla áreas peatonales, ciclovías, jardineras y zonas seguras para paradas de autobús.

Impacto metropolitano y regional

Los alcaldes de los municipios vecinos destacaron el beneficio directo para los habitantes de la zona citrícola que diariamente se desplazan hacia el área metropolitana de Monterrey.

El munícipe de Allende, Eduardo Leal, se manifestó impresionado por la magnitud de los trabajos: “Parece del tamaño de una obra estatal o incluso federal. Todo este túnel va a ayudar muchísimo a desfogar el tráfico interno del sector sur de Monterrey, pero también de la gente de Santiago y de Allende”, señaló, aplaudiendo además que los trabajos se realicen sin interferir con la circulación actual.

Por su parte, David de la Peña, edil de Santiago, reconoció el alivio que representará para los automovilistas de su municipio. “Impacta y beneficia muchísimo porque la gente que tenía que subirse a la Carretera Nacional ya no va a tener la necesidad de hacerlo; ahora lo hará a través de estos puentes o túneles. Va a favorecer el tráfico de las mañanas y de las tardes”, concluyó.