Adrián de la Garza supervisa obra en parque lineal de San Carlos

El Gobierno de Monterrey, liderado por el alcalde Adrián de la Garza Santos, realizó una inspección de obra en la colonia Barrio San Carlos, donde se construye el nuevo Parque Lineal sobre la avenida No Reelección. El proyecto, que busca recuperar espacios públicos para la ciudadanía, registra actualmente un 43 por ciento de progreso general.

Durante el recorrido de supervisión, el munícipe estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, así como por los titulares de Administración, Marcelo Segovia, y de Participación Ciudadana, Rafael Ramos, para constatar la calidad y el ritmo de los trabajos.

Un espacio para la convivencia familiar

Ubicada estratégicamente en el camellón central, en el tramo comprendido entre las avenidas Los Astros y Luis Donaldo Colosio, esta obra representa una inversión superior a los 24 millones de pesos. El objetivo primordial es transformar un terreno que carecía de infraestructura en un área digna para el esparcimiento y la seguridad de las familias del sector.

Detalles del avance de obra

De acuerdo con el reporte técnico de la Secretaría de Obras Públicas, los frentes de trabajo presentan los siguientes porcentajes:

Banquetas: 80% de construcción.

Adoquín y piso amortiguante: 40% en áreas de juegos.

Iluminación: 40% en la instalación de luminarias de siete metros de altura.

Cancha polivalente: 35% de avance.

Guarnición perimetral: 30% en su rehabilitación.

Equipamiento y reforestación

Para garantizar un espacio funcional y moderno, el proyecto final incluirá:

Mobiliario: Instalación de 45 bancas metálicas.

Recreación: 18 juegos infantiles y una cancha de usos múltiples.

Seguridad: 112 metros lineales de rejacero y señalética informativa.

Medio ambiente: Plantación de 18 árboles para fortalecer el pulmón urbano de la zona.