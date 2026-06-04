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Nuevo León

Advierten por lluvias intensas en área metropolitana de Monterrey

Se recomienda extremar precauciones al conducir y evitar permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares o estructuras que puedan desprenderse

  • 04
  • Junio
    2026

Las condiciones meteorológicas continuarán complicándose durante la noche de este jueves en el noreste del país, donde se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, posible caída de granizo y rachas intensas de viento en diversas regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De acuerdo con la CONAGUA, los fenómenos se mantendrán durante las próximas horas, por lo que autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta ante posibles afectaciones derivadas de la actividad tormentosa.

Los pronósticos señalan que las precipitaciones más intensas se concentrarán en la región Carbonífera, Centro y Desierto de Coahuila, así como en las regiones Norte, Oriente, Citrícola y Sur de Nuevo León.

En estas zonas se espera la presencia de lluvias fuertes a puntualmente muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían generar reducción de visibilidad, encharcamientos y afectaciones en vialidades.

También se prevén lluvias fuertes en la región noroeste de Tamaulipas, donde las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de tormentas durante la noche.

El aviso meteorológico contempla además intervalos de chubascos con lluvias puntualmente fuertes en la región Sureste de Coahuila y la Sierra de Arteaga, así como en la zona montañosa de Nuevo León y el Área Metropolitana de Monterrey.

Estas precipitaciones también podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y evitar permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares o estructuras que puedan desprenderse por las condiciones meteorológicas.

Rachas de viento podrían alcanzar hasta 60 kilómetros por hora

Además de las lluvias, se esperan rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintos puntos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, situación que podría favorecer la caída de ramas, objetos ligeros y generar complicaciones en zonas urbanas y carreteras.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas y tomar medidas preventivas, especialmente en áreas susceptibles a inundaciones repentinas, escurrimientos o acumulación de agua.

Se espera que el monitoreo continúe durante la noche ante la posibilidad de que las tormentas mantengan intensidad variable en gran parte de la región noreste del país.


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