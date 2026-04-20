De impulsar la movilidad a convertirse en foco de contaminación

Una llanta ha pasado por diferentes automóviles a lo largo de su vida útil. Ha rodado por avenidas, carreteras y calles de colonias populares, ayudando a la movilidad diaria de miles de personas, llevar a alguien al trabajo, a la escuela o de regreso a casa.

Sin embargo, cuando deja de servir, su ruta cambia por completo y se convierte en un serio problema de contaminación del que poco se habla.

Las llantas tienen fecha de caducidad

De acuerdo con un especialista en llantas, estos productos tienen una fecha de caducidad que muchas veces es ignorada por los automovilistas.

Explicó que, aunque el dibujo aún sea visible, el caucho se degrada con el tiempo, el calor y la exposición al sol, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Por seguridad, señaló, las llantas deben desecharse cuando ya cumplieron su vida útil y no seguir circulando con ellas.

Automovilistas entrevistados reconocen que, una vez que la llanta ya no sirve, simplemente la dejan en la vulcanizadora o la tiran donde pueden.

La mayoría admite no saber qué ocurre después ni cuál es el destino final de ese residuo.

¿Qué hacer con una llanta que ya no sirve?

Personal de una vulcanizadora explicó que lo más recomendable es llevar las llantas usadas a Simeprode, donde pueden recibir un manejo adecuado.

Sin embargo, reconocieron que en ese proceso muchas llantas nunca llegan a un sitio autorizado y terminan abandonadas en ríos, arroyos, basureros clandestinos, lotes baldíos o incluso en plena vía pública.

Esta mala disposición ha convertido a las llantas en una de las principales causas de incendios, ya que el caucho es altamente inflamable y difícil de apagar.

Además, al acumular agua, se vuelven criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades y generan focos de contaminación que afectan al medio ambiente y a la salud pública, convirtiéndose en un problema que está a la vista, sin ser atendido.

Comentarios