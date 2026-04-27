Traerá 'El Niño' a NL lluvias extraordinarias en mayo y junio

El panorama meteorológico para Nuevo León en este 2026 estará marcado por el rigor del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la entidad experimentará un inicio de temporada con humedad, seguido de un verano de temperaturas “sofocantes” y la posibilidad de un cierre de año con precipitaciones inusuales.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, detalló que, aunque la temporada de lluvias inicia formalmente en mayo y se generalizará en junio, el establecimiento de "El Niño" alterará el comportamiento habitual del clima en las diversas regiones del país.

Para el estado de Nuevo León, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un alivio temporal frente al calor, ya que durante los meses de mayo y junio se esperan precipitaciones que se situarán por arriba del promedio histórico; este superávit de humedad marcaría el inicio de una temporada de lluvias que, aunque se prevé generalizada en el corto plazo, se verá condicionada más adelante por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Este pronóstico resulta clave para la entidad, que mantiene una intensa agenda de cara a la Copa del Mundo de la FIFA, evento que pondrá a Nuevo León en la vitrina global durante el verano de 2026.

El reporte destaca que el monzón mexicano traerá humedad importante al noroeste durante junio y nuevamente entre septiembre y octubre.

“El Gobierno de México, mediante el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el monzón mexicano favorecerá la ocurrencia de lluvias en el noroeste de México, con una señal húmeda importante durante junio, una disminución en julio y un nuevo incremento, con lluvias por arriba del promedio, entre septiembre y octubre”, indicó.

A partir de julio, se esperan precipitaciones por debajo del promedio en el noreste, centro, oriente y sureste.

Las noticias para el verano no son alentadoras en cuanto a la temperatura.

Se pronostican temperaturas superiores al promedio histórico. Julio y agosto presentan un alto potencial para ondas de calor severas, con especial énfasis en los estados del noreste.

El SMN informó que la probabilidad de consolidación de El Niño es del 61% para el trimestre mayo-julio

"Las condiciones previstas para julio y agosto indican un alto potencial para el desarrollo de ondas de calor, especialmente en el noreste de México", señaló Vázquez Romaña.

Este incremento en el termómetro, sumado a la baja probabilidad de lluvia durante esos meses, intensificará la sensación de calor en la zona metropolitana de Monterrey y los municipios rurales.

Debido a las condiciones térmicas del océano, el SMN prevé una disparidad marcada entre el Pacífico y el Atlántico.

“Respecto a la actividad ciclónica, indicó que para la temporada 2026 se pronostica una mayor actividad en el océano Pacífico, con condiciones por arriba del promedio, mientras que en el Atlántico se prevé una actividad cercana o por debajo de lo normal.

Explicó que este comportamiento es consistente con el desarrollo del fenómeno de El Niño”.

Aunque el fenómeno de El Niño favorece una mayor actividad en el Pacífico (con hasta 21 sistemas), en el Atlántico se espera una temporada cercana o por debajo de lo normal (entre 11 y 15 sistemas).

“En el océano Atlántico, se estima la formación de entre 11 y 15 sistemas con nombre, de los cuales de 7 u 8 serían tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes categorías 1 o 2 y 1 o 2 huracanes mayores”.

A pesar de este pronóstico menor para el litoral del Golfo de México, las autoridades enfatizaron que esto no significa ausencia de riesgo para Nuevo León. Tamaulipas y Veracruz siguen figurando en la lista de estados con mayor incidencia de impactos, y un solo sistema que logre ingresar a tierra podría cambiar drásticamente el balance hídrico del estado.

De cara al cierre del año, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que existe un 25 % de probabilidad de que el fenómeno de El Niño evolucione hacia una fase de intensidad muy fuerte durante el invierno, lo que podría alterar drásticamente los patrones de temperatura y humedad en el país;

“Hacia el invierno, existe una probabilidad del 25 % de que evolucione a un evento de El Niño muy fuerte. Finalmente, exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos y boletines oficiales del SMN de Conagua”, puntualizó.

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