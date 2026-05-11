Advierten retos de seguridad y corrupción rumbo al Mundial 2026

El fundador de la Organización Mundial de Periodismo Turístico, Miguel Ledesma, advirtió que América Latina enfrenta importantes desafíos en materia de seguridad y corrupción que podrían impactar directamente en el turismo de cara a eventos internacionales como la Copa del Mundo de 2026.

Durante su visita a Coahuila, el especialista señaló que, aunque el turismo internacional mantiene su crecimiento pese a conflictos y tensiones globales, la percepción de seguridad sigue siendo uno de los factores más determinantes para los visitantes.

“El turista quiere disfrutar, pero también exige garantías sobre su integridad”, afirmó Ledesma.

El experto sostuvo que en la región todavía existe una deuda pendiente para integrar de manera efectiva las estrategias de seguridad con las políticas de promoción turística, al considerar que ambas áreas deben trabajar de forma coordinada para fortalecer la confianza en los destinos.

Asimismo, alertó sobre el impacto de la corrupción en la imagen internacional de los países, ya que genera desconfianza entre los visitantes y afecta la competitividad turística.

“La corrupción es un problema estructural que también incide en el turismo”, puntualizó.

En el contexto del Mundial 2026, Ledesma consideró que México enfrentará retos adicionales debido al perfil diverso de aficionados y visitantes que arribarán durante el torneo, algunos de ellos con conductas que podrían representar riesgos para el orden público.

“No solo se trata de recibir turistas, sino de qué tipo de turismo se está atrayendo y qué impacto dejará”, expresó.

El especialista también hizo un llamado a fortalecer la educación tanto de la ciudadanía como de los propios viajeros, destacando que aspectos como la cultura vial, el respeto al entorno y la convivencia forman parte fundamental de la experiencia turística.

Reconoce potencial turístico de Coahuila

Sobre su estancia en Coahuila, Miguel Ledesma destacó el potencial turístico y cultural de la región, particularmente de Saltillo, al señalar que cuenta con una identidad capaz de atraer visitantes nacionales e internacionales.

El experto resaltó la oferta gastronómica, museística y cultural del estado, al considerar que este tipo de destinos podrían beneficiarse de la exposición internacional que generará el Mundial 2026.

“Hay una riqueza cultural importante y una identidad que puede atraer a visitantes internacionales. Este tipo de destinos pueden aprovechar el escaparate del Mundial”, indicó.

Finalmente, Ledesma aseguró que el futuro del turismo en América Latina dependerá de la capacidad de los gobiernos y sectores involucrados para mejorar las condiciones estructurales y avanzar hacia un modelo turístico más responsable y sostenible.

“Necesitamos mejores destinos, pero también mejores turistas”, concluyó.

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