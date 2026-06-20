Entre cánticos, banderas y un ambiente festivo inigualable, el contingente tunecino inició una vistosa caminata rumbo al Parque Fundidora

Inicio / Nuevo León / Afición de Túnez arma fiesta en el barrio rumbo al juego 1,000

El fervor mundialista se ha apoderado por completo de las calles de Monterrey.

Horas antes del silbatazo inicial, una auténtica "marea" conformada por miles de aficionados de Túnez congregó toda su energía en el Barrio Antiguo, listos para apoyar al máximo a su selección en el histórico partido número 1,000 en la historia de los mundiales, programado para este sábado a las 22:00 horas.

Entre cánticos, banderas y un ambiente festivo inigualable, el contingente tunecino inició una vistosa caminata rumbo al Parque Fundidora, teniendo como destino final el Estadio Monterrey.

Además de traer la fiesta a la urbe regia, los aficionados africanos se han mostrado encantados con la hospitalidad local y la gastronomía de la región; al ser cuestionados sobre si ya habían probado los platillos típicos de la ciudad, uno de los aficionados exclamó con entusiasmo: “Me encantó probar el cabrito”.

Túnez llega con cambios en el banquillo

Sin embargo, el ambiente festivo que se vive en las calles contrasta con el momento de tensión y cambios que atraviesa el equipo en el plano deportivo.

A unos días de sufrir una derrota por 5-1 frente a Suecia en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Federación Tunecina de Futbol anunció un giro de emergencia con la contratación del francés Hervé Renard como nuevo director técnico del seleccionado.

La sorpresiva decisión llega tras la salida del marroquí Sabri Lamouchi, quien había asumido el cargo en enero de este año y no logró revertir la crisis de los llamados "Leones de Cartago".

Con esta sacudida en el banquillo y el cobijo de una afición que no deja de alentar, todo pinta para que se viva una velada inolvidable y una gran fiesta del futbol en la capital regiomontana.