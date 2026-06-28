Aficionados marroquíes arman fiesta en la Macroplaza

La afición de Marruecos se hizo presente en la Macroplaza con cánticos; viven la emoción previa al partido de este lunes contra Países Bajos

La fiesta del Mundial se vive con intensidad en las calles de Monterrey.

La afición de Marruecos se hizo presente en la Macroplaza con cánticos; viven la emoción previa al partido de este lunes contra Países Bajos, en el que buscan avanzar a los octavos de final.

El icónico punto de reunión regio se tiñó de fiesta y color, contagiando a los locales con su energía de cara al trascendental encuentro.

Los fans del país africano también contaron a El Horizonte lo maravillados que están con Monterrey.

La hospitalidad de la gente y la belleza de la Sultana del Norte han dejado una profunda huella en los visitantes, quienes no dudaron en expresar su amor por tierras mexicanas.

“Estaba deseando que Marruecos juegue un partido en México para poder volver y disfrutar de este país maravilloso. Es mi primera vez en Monterrey y es una ciudad maravillosa también. La verdad es que es increíble”, compartió un aficionado marroquí.

Para los seguidores, la conexión con la cultura mexicana ha sido inmediata gracias a la pasión compartida por el balompié, destacando la enorme diferencia en la cultura futbolística de la región.

“Ahora vengo para el futbol y veo cómo el país que es México es un país que respira el futbol, es un país que ama el futbol, es un país futbolero de toda la vida. Y como amante del fútbol yo mismo, pues esto me da vida”.

Asimismo, el seguidor relató la diferencia de ambiente que se vive en Estados Unidos. A pesar de ser una de las sedes compartidas del torneo, el contraste en el fervor de la gente es más que evidente para los extranjeros.

“Estuve en Estados Unidos y ahí parece que no hay mundial, que la gente no siente el futbol. Aquí sí, aquí la gente lo siente, lo vive y se siente, nosotros también lo sentimos”.

La escuadra marroquí buscará hacer historia este lunes en el Estadio Monterrey a las 19:00 horas.

“Tenemos toda la confianza del mundo, tenemos un equipo grande, jugadores en las mejores ligas del mundo, miramos a la cara a cualquier equipo del mundo”, enfatizó el fan marroquí.