Agua y Drenaje deja obra siete meses sin terminar

Van siete meses desde que Agua y Drenaje de Monterrey no arregla un hoyo que dejó enfrente de la casa del señor Pablo Gámez, ya su auto fue afectado por granizo, pues no puede entrar a su cochera por lo que pide a las autoridades que ya arregle este montón de tierra que hasta ya parece jardín.

Fue en febrero cuando Pablo, quien vive en la calle Loma Verde de la colonia Lomas de San Miguel en Guadalupe, recibió la visita de trabajadores de Agua y Drenaje para destapar su drenaje y arreglaron, pero a medias su problema, pues dejaron el hoyo, donde sufre de hasta los malos olores.

“Es muy lamentable, yo me siento realmente muy emproblemado porque, como dices, una vez nos tocó granizo y yo no pude meter el coche, teniendo una cochera, el coche se me dañó por estar afuera; lejos de ahí, hemos tenido que tapar dos tres veces, porque se daña”.

El problema del trabajo inconcluso de Agua y Drenaje, también afecta a los vecinos de Pablo, tan sólo la cochera de alado, también quedó tapada por el agujero y los malos olores son un problema para quienes viven en la calle Loma Verde.

“Los vecinos empiezan a tener molestia, porque está estorbando; de repente olores que sí, no son tan agradables porque, obviamente es un drenaje que está roto".

Pablo entiende que Agua y Drenaje tiene mucho trabajo e incluso es sensible de los problemas más urgentes, pero siete meses, desde febrero, ya es mucho.

“Es demasiado tiempo, aunque yo sé que son viviendas de muchos años, que hay mucho trabajo en Agua y Drenaje y que son problemas mayores, tal vez, pero esto ya tiene demasiado tiempo”

