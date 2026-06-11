Alerta Colegio de Abogados de NL por fallas en sistema penal

Bajo el título “Las miserias del Derecho Penal: “Anatomía de una crisis”: la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León, reunió a integrantes de la comunidad jurídica, empresarial y académica en un encuentro clave para desmenuzar las fallas estructurales y los retos más urgentes que arrastra el sistema de justicia en México.

Inspirado en la obra clásica de Francesco Carnelutti, el evento adoptó un formato innovador que entrelazó el análisis legal con una experiencia gastronómica conceptual.

A través de este ejercicio, se realizó una auténtica “disección” de las problemáticas del modelo penal, abordando desde la estrategia criminal en las calles hasta el respeto a las garantías individuales y la cruda realidad que se vive dentro de los centros penitenciarios del país.

Mariano A. De León, socio fundador de De León y Asociados, subrayó la trascendencia de estos espacios para democratizar el conocimiento legal, advirtiendo que el ciudadano común no está exento de verse afectado por el engranaje penal.

“Cualquier persona en nuestro día a día puede llegar a ser víctima del sistema judicial o del sistema penal mexicano. De ahí radica la importancia de estar preparados, de contar con información y conocimiento para saber cómo reaccionar frente a estas situaciones”, enfatizó el abogado.

Asimismo, De León colocó sobre la mesa la urgencia de que el país avance hacia una colegiación obligatoria de abogados como una vía indispensable para limpiar los vicios de la práctica legal y garantizar una defensa de calidad.

“Como Barra, hoy se comentó que es necesario que nuestro país migre hacia una colegiación de abogados para garantizar que las personas tengan una defensa adecuada y eliminar de nuestro sistema y de nuestra práctica todos esos vicios que hoy evidenciamos que tanto afectan a las personas, tanto víctimas del sistema como víctimas de los delitos”, señaló el litigante.

El encuentro cerró con el consenso de que la capacitación permanente, el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana asertiva son las únicas rutas viables para transitar hacia un sistema penal transparente, eficiente y humano, capaz de recuperar la confianza colectiva en la impartición de justicia.

La jornada contó con un panel de diversas perspectivas institucionales y ciudadanas.

Entre los participantes destacaron Aldo Fasci, quien analizó los desafíos en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia; el magistrado Ángel Mario García Guerra, quien aportó la visión desde la aplicación del derecho; Consuelo Bañuelos Lozano, encargada de exponer la dimensión de los derechos humanos; y Carlos Alejandro Martínez Morales, quien ofreció un crudo testimonio de resiliencia frente a los errores del aparato judicial.

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