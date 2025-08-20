Cerrar X
Nuevo León

Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas

La Fiscalía alista una orden de aprehensión contra Jorge Olvera Rodarte, fundador de Trínitas, tras el cateo en sus instalaciones y ante denuncias por fraude

  • 20
  • Agosto
    2025

Tras el cateo en las instalaciones de la financiera Trínitas, la Fiscalía informó que ya alista una orden de aprehensión contra Jorge Olvera Rodarte, fundador del negocio investigado por un megafraude millonario en San Pedro.

Los hallazgos del operativo registrado el martes se sumarán a las denuncias previas de las víctimas para así solicitar el arresto, detalló el fiscal Javier Flores.

“La situación del investigado probable es que él no tiene ni una orden de aprehensión ni nada ahorita.

“Se está esperando integrar la carpeta (de investigación), hay ocho carpetas que juntan un promedio de $250 millones de pesos”, detalló.

Sin embargo, el monto total de lo defraudado podría ascender a los $2 mil 500 millones, de acuerdo con testimonios que inversionistas afectados compartieron a El Horizonte.

El número de víctima de Trínitas ronda las 400, en su mayoría personas de la tercera edad que depositaron todo su patrimonio ante la promesa de altos rendimientos.

Además de las ocho denuncias existentes, hay entre 70 y 90 inversionistas que van por un concurso mercantil contra la empresa.

En ese sentido, Flores urgió a las víctimas a acercarse ante la autoridad.

“Están abiertas las fiscalías para recepcionar todo tipo de denuncia", dijo.


