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Nuevo León

Alistan la 'Milla FIFA' con operativo vial en Estadio Monterrey

En tanto, los agentes de vialidad estarán desplegados en el área para apoyar al resto de la ciudadanía a rodear esta zona

  • 14
  • Junio
    2026

A pesar de que la zona cercana al Estadio Monterrey registra una vialidad fluida a este domingo a las 13:00 horas sobre la avenida Eloy Cavazos, un recorrido realizado por El Horizonte constató que ya se encuentran instalados los operativos de tránsito para los cierres viales que delimitarán la llamada "Milla FIFA", de cara al encuentro entre Suecia y Túnez.

A este perímetro de seguridad solo podrán acceder los aficionados con boleto en mano y los vecinos previamente identificados de las colonias Tolteca, Hacienda, Alameda de la Hacienda y La Quinta.

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En tanto, los agentes de vialidad estarán desplegados en la zona para apoyar al resto de la ciudadanía a rodear esta zona.

¿Qué avenidas se verán afectadas por estos cierres parciales?

Las restricciones y cierres parciales afectarán las avenidas Pablo Livas, Exposición, Benito Juárez, Las Torres, la calle 5 de Mayo y el cruce de Eloy Cavazos con Pablo Livas.

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Finalmente, las autoridades informaron que las puertas del "Gigante de Acero" se abrirán para el público a partir de las 17:00 horas, tres antes del partido, a las 20:00 horas, mientras que la circulación vehicular habitual se restablecerá por completo hasta cuatro horas después de que haya concluido el encuentro deportivo.


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