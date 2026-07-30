Amplía Guadalupe capacidad del Arroyo Las Tinajas

El municipio continúa con la segunda etapa de ampliación del Arroyo Las Tinajas, obra que registra un avance del 30 por ciento

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura pluvial y reducir el riesgo de inundaciones, el Municipio de Guadalupe continúa con la segunda etapa de ampliación del Arroyo Las Tinajas, obra que registra un avance del 30 por ciento.

En esta fase se ampliará el cauce a lo largo de 160 metros y se sustituirán los muros existentes por una estructura rectangular que incrementará hasta en un 40 por ciento la capacidad hidráulica del arroyo.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, destacó que esta intervención complementa la primera etapa concluida el año pasado y permitirá mejorar significativamente el funcionamiento del cauce durante la temporada de lluvias.

“Además de esto estamos ampliando el arroyo Las Tinajas, con la construcción de un muro, porque si recuerdan el año pasado terminamos la primera obra que funciona al 100%, y con esta obra que estamos haciendo, creemos que ya se va a eliminar todo riesgo del arroyo Las Tinajas, que es una obra en beneficio de la gente”, expresó el edil.

La obra beneficiará directamente a habitantes de las colonias Las Flores, Niños Héroes, Tres Caminos y Valle del Sol, al facilitar el desfogue de los escurrimientos pluviales y disminuir el riesgo de afectaciones en viviendas durante las lluvias intensas.

Con estos trabajos, el gobierno municipal indicó que busca reforzar la capacidad del sistema pluvial y brindar mayor seguridad a las familias que habitan en las zonas aledañas al Arroyo Las Tinajas.