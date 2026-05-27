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Nuevo León

Amplía Guadalupe venta de alcohol en estadio para el Mundial

La decisión responde a las necesidades logísticas del torneo, ya que los horarios de algunos partidos chocarán directamente con las restricciones vigentes

  • 27
  • Mayo
    2026

El cabildo del municipio de Guadalupe aprobó por unanimidad un permiso especial para extender el horario de venta de bebidas alcohólicas en el Estadio Monterrey durante los cuatro compromisos mundialistas que albergará en el mes de junio.

Fuentes informaron a El Horizonte que esta medida será de aplicación exclusiva para el inmueble deportivo y no se generalizará al resto del municipio. 

La decisión responde a las necesidades logísticas del torneo, ya que los horarios de algunos partidos chocarán directamente con las restricciones vigentes en la localidad que establece como límite las 22:00 horas para la venta de este tipo de bebidas.

Debido a que el último partido programado está calendarizado para iniciar a las 22:00 horas, el flujo de aficionados y la actividad comercial dentro del estadio se prolongará hasta la madrugada.

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“Vamos a tener un criterio o tolerancia porque sabemos que el último partido que tenemos es a las 22:00 horas, lo cual significa que la gente saldrá a las 12:30 o 1:00 de la mañana; no permitiremos excesos”, señalaron fuentes municipales.

Las autoridades locales advirtieron que la flexibilidad otorgada al Estadio Monterrey vendrá acompañada de una estricta vigilancia en los alrededores. 

El gobierno municipal mantendrá operativos especiales para supervisar que los comercios y establecimientos aledaños cumplan rigurosamente con sus horarios habituales y permitidos por la ley, advirtiendo cero tolerancia para quienes intenten colgarse de este permiso exclusivo.

Las fechas aprobadas en el dictamen corresponden a los días en que el coloso de la avenida Pablo Livas recibirá las emociones del torneo mundialista: el 14, 20, 24 y 29 de junio.


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