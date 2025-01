Anuncia Nuevo León subsidios al transporte público

Al señalar que el deslizamiento de ¢10 centavos mensuales en el boleto del camión es “lo mínimo que se pudo hacer” para no perjudicar a la población, como ocurrió con el predial, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del estado reveló que este año destinará $2,000 millones de pesos para subsidiar el transporte público.

Con este subsidio y con lo que provenga del incremento en la tarifa, dijo a El Horizonte el titular de esa secretaría, Hernán Villarreal, se cubrirán los aumentos en los precios de los combustibles, las reparaciones de camiones, así como pagos pendientes a proveedores de nuevos camiones y a los transportistas que operan en el esquema de pago por kilómetros recorridos.

El año pasado, abundó el funcionario, también se destinaron $2,000 millones de pesos para el mismo fin, pero eso ya no es suficiente porque los precios de las gasolinas siguen subiendo, así como el precio del dólar, el salario mínimo y la inflación.

Villarreal afirmó que el subir la tarifa ¢10 centavos por mes para llegar a $17 pesos al 2026 “no se compara” con la pretensión de aumentar 30% el predial, que, aunque no lo dijo, hizo referencia al municipio de Monterrey.

“Este año se consideran un subsidio; vamos a aportar arriba de $2,000 millones, aun así con esto (del incremento en la tarifa).

“Todavía seguimos teniendo subsidio porque lo que queremos es que se afecte lo menos a la economía de los usuarios. De hecho, un deslizamiento de ¢10 centavos es lo mínimo que se puede dar, y por eso no fuimos por ahí. Todos saben cómo se han incrementado los combustibles, se ha incrementado el salario mínimo, cómo se ha incrementado el dólar, y cómo hemos traído muchas unidades.

“Estamos tratando de atender la problemática, pero un incremento de estas magnitudes, de ¢10 centavos por mes, no tiene nada que ver con un incremento del 30% en el predial, que afecta a toda la población. No se compara, no tiene ni punto de comparación”, afirmó.

Según información proporcionada por la dependencia, a los proveedores de los 1,800 nuevos camiones se les adeudan casi $1,200 millones de pesos y a los empresarios que están bajo el esquema de pago por kilómetro recorrido se les adeudan $212 millones de pesos.

El gobierno del estado indicó que los ingresos por las tarifas no alcanzan para cubrir los altos costos de todo el sistema, por eso se planeó una estrategia que lo alivie y que perjudique lo menos posible al pasajero.

“Los $2,000 millones de pesos son para estar pagando el incremento en los costos que se dan año con año y que los ingresos por tarifa no alcanzan a cubrir”, señaló el titular de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de NL.

Vulnerables pagarán menos

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, incluso afirmó que los grupos vulnerables pagarán menos en transporte porque se les darán 15 viajes gratis al mes. Ese compromiso se hizo al aumentar la tarifa al transporte público de pasajeros.

“Hay apoyo del estado; incluso el compromiso, se comprometió a que se van a reactivar los incentivos, que eran de 15 viajes al mes para la gente más desfavorecida. Eso está en el compromiso; en realidad, la gente más desfavorecida va a terminar pagando menos”, subrayó el funcionario estatal.

