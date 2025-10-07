Anuncia Tránsito cierre de incorporación en Av. Constitución

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, a través de la Dirección de Tránsito y Vialidad, informó que desde este martes se implementó el cierre de la incorporación de la lateral de la avenida Constitución hacia los carriles normales en dirección al Túnel de la Loma Larga.

La medida aplica en la avenida Constitución, a la altura de la calle Serafín Peña, de lunes a viernes en un horario de 06:30 a 10:00 horas.

Con esta modificación, los automovilistas que circulan por Pino Suárez al sur y toman Constitución al poniente ya no podrán incorporarse directamente a los carriles habituales rumbo al túnel, por lo que deberán continuar de frente.

Como alternativa, quienes se dirijan al municipio de San Pedro podrán dar vuelta en 20 de Noviembre al norte, continuar por Hidalgo al oriente y luego Venustiano Carranza al sur.

Otra opción para los conductores que vienen por Pino Suárez al sur es girar en Ocampo al oriente, después tomar Garibaldi al sur y finalmente Constitución al poniente, para incorporarse a los carriles normales a la altura del puente de la avenida Cuauhtémoc.

De acuerdo con la autoridad, estas acciones buscan prevenir accidentes viales en la zona. Se exhorta a los conductores a extremar precauciones, conducir a velocidad moderada y seguir las indicaciones del personal de Tránsito, que permanecerá en el área durante el cierre.

Comentarios