Apoyarán a damnificados de Salinas Victoria y Ciénega de Flores

El gobierno de Nuevo León anunció el apoyo para los damnificados de los municipios de Salinas Victoria y Ciénega de Flores, tras las torrenciales lluvias del pasado fin de semana.

El secretario general de Gobierno, Javier Navarro, dijo que la primera atención la dieron Protección Civil estatal y Fuerza Civil, luego vino el apoyo asistencial y se verá la reconstrucción de viviendas.

Los afectados viven en las colonias Pilares, en Salinas Victoria; y Villas del Campestre, en Ciénega de Flores.

"Ya se puso en conocimiento de las autoridades de la Secretaría de Igualdad e Inclusión para ver las posibilidades de ayudar a estas personas, empezando por despensas, igual también la posible reconstrucción de las casas-habitaciones que se encuentren dañadas, pero esa parte ya está, desde el mismo momento de la tormenta, con el apoyo directamente de Protección Civil, con los elementos de Fuerza Civil y también lógicamente ya se puso en manos de la Secretaría de Igualdad e Inclusión la parte social", explicó.

Se hará la valoración de daños para ampliar la ayuda.

"Ahora lo vamos a ver en relación al apoyo económico, a la gente damnificada, que no tenga recursos para reparar sus propiedades", dijo.

Informó que Nuevo León aún espera el apoyo federal para reparar daños que dejó la tormenta "Alberto", en junio pasado, pues siguen los trámites.

"Hay un procedimiento que todavía se encuentra en trámite en cuanto a esos pagos o apoyos federales y hubo también

una aportación o adelanto de participaciones que se ha utilizado para realizar las obras", refirió.

Sin embargo, aclaró que Nuevo León no se detuvo por eso.



"No obstante a todo ello, ustedes ya vieron que el Par Vial está totalmente reparado en un tiempo récord, donde realmente la ciudadanía no sufrió regresando a clases del tráfico como se esperaba porque el gobierno realmente sacó la casta y logró sacar en el tiempo que se había prometido las reparaciones", aseguró.

Comentarios