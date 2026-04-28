InnovaFest ofrecerá $17 millones en proyectos de emprendedores

Para impulsar proyectos de innovación mediante inversionistas, orientaciones y facilidades en trámites, el Gobierno Federal y Estatal, junto con la industria privada, organiza “InnovaFest”, un evento que además repartirá una bolsa de premios por $17 millones de pesos.

Podrán participar tanto ideas que no cuenten aún con una patente como aquellas que ya sean iniciativas en marcha.

Durante el anuncio, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el acompañamiento que recibirán los emprendedores de todos los actores participantes.

“Innova Fest tiene el propósito de facilitar a las y los innovadores el poder acceder a toda la esfera de diferentes instituciones oficiales que tienen que ver con la innovación”, dijo, “y de manera muy importante los fondos de inversión, las y los inversionistas”.

Y es que, expuso, la misión es allanar el camino para impulsar la economía nacional.

“Uno de los problemas que tenemos es que las innovaciones mexicanas tienen un grado de dificultad mucho mayor que las innovaciones de otros países para llegar al capital.

“Lo que estamos haciendo es que estés en una condición competitiva con quienes pueden innovar en otras partes del mundo, para eso hay que acercar recursos, facilitar todo el aspecto regulatorio y acompañarles para que tengan éxito”, expuso.

Serán en total cinco las sedes en las que el evento se realizará, siendo Monterrey la primera este 29 de mayo en Cintermex.

Los proyectos podrán registrarse hasta el 11 de mayo; podrán participar aquellos que busquen atender problemáticas prioritarias en Nuevo León mediante soluciones tecnológicas de alto impacto.

Samuel García afirma que administración participará activamente

Por su parte, el gobernador Samuel García detalló que la administración estatal participará activamente otorgando facilidades dentro de su jurisdicción.

“Yo quisiera agregar los premios adicionales que la Secretaría de Economía estatal ya da: pago de patentes, permisos, que no gasten en registrar su empresa.

Acabamos de crear el nuevo cluster de inteligencia artificial e innovación, el gobierno desembolsa, y todos aquellos que vengan al InnovaFest ya tienen pase automático y gratuito para que, terminando el evento, tengan continuidad y acompañamiento a todas las ideas”, detalló.

Las bases de los premios e inscripción de proyectos pueden consultarse en www.innovafest.mx

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