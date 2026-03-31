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Nuevo León

¡Avanza marea iraquí rumbo al Gigante de Acero!

Aficionados iraquíes se muestran emocionados en Monterrey, donde apoyarán a su selección en el duelo por el último boleto al Mundial 2026

  • 31
  • Marzo
    2026

Con un ambiente de fiesta total, la afición de Irak se declara lista para apoyar a su selección en el duelo decisivo contra Bolivia, donde se disputará el último boleto disponible para la Copa del Mundo 2026.

El encuentro, programado para las 21:00 horas en el Gigante de Acero, ha desatado una euforia que ha contagiado incluso a los habitantes locales, quienes han "adoptado" a la delegación iraquí durante su estancia en la ciudad.

Entre cánticos, tambores y banderas, los seguidores de los "Leones de Mesopotamia" han manifestado su asombro ante la recepción de los regiomontanos. 

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Diversos grupos de fanáticos han calificado a Monterrey como la mejor sede del torneo, destacando la calidez humana y la infraestructura de primer nivel que ofrece Nuevo León.

"Es una alegría que no se puede explicar. La gente aquí nos ha recibido muy bien", comentó uno de los aficionados.

Los regios se preparan para ser testigos de quién se queda con el último pasaporte a la máxima justa del futbol.


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