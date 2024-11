Aprueba San Pedro revisión de oficios firmados por De la Fuente

El cabildo de San Pedro aprobó el análisis y nulidad de más de 1,900 documentos firmados por Javier de la Fuente después de su destitución.

Dentro de una sesión extraordinaria los regidores sampetrinos dieron fe de manera dividida con 11 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra para revisar las acciones realizadas por el exsecretario de Desarrollo Urbano del municipio.

Contemplando todo lo firmado después del 07 de junio, fecha en la que José Mercedes Hernández, Juez del Tribunal de Justicia Administrativa notificó que De la Fuente fue destituido al no regularizar una vivienda en la colonia Las Calzadas.

En dicha sesión Mauricio Farah dio lectura a la orden donde se solicitó al actual secretario de Desarrollo Urbano, Fernando Garza Treviño a analizar los documentos firmados que son desde oficios hasta permisos.

“Se instruye al secretario de Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García, Nuevo León proceda de nueva cuenta el análisis de cada una de las actuaciones en las que aparece las firmas de Javier Alberto de la Fuente García dentro del rango de fechas en las que se encontraba destituido”, dijo Farah.

Por su parte, Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, reiteró que las acciones del cabildo solo es solicitar la revisión a estas 1,900 firmas, ya que la nulidad de estos procesos se dio por parte del juez que destituyó a Javier de la Garza.

“Que no se confunda o mal entienda, que lo que está muy grave es que los ciudadanos no tengan la certeza jurídica de lo que firmó esta persona lo están invalidando, la nulidad la dio el Juez no nosotros, lo que estamos haciendo es turnarle a Fernando Garza Treviño que revise estas firmas, habrá temas menores, mayores, no sabemos.

“No valen, todo lo que firmo Javier, si nos notifican que no valen, bueno pues vamos a revisar para que lo que se pueda darles certeza jurídica a los ciudadanos y lo que no pues analizarlo”, señaló Fernández.

Asimismo, indicó que esto no significa que los tramites se hayan cancelado, solo que serán revisados y si no hay ningún problema se volverá a firmar por el actual titular de la secretaria, con el objetivo de dar certeza jurídica a los ciudadanos.

Comentarios