La ayuda oficial sigue sin llegar a Reynosa tras intensas lluvias

Al cumplirse más de una semana desde las lluvias e inundaciones que afectaron a gran parte de las colonias de Reynosa, la ayuda de instancias oficiales continúa siendo escasa.

La eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por parte del actual gobierno ha dejado a muchas familias en estado de indefensión, mientras organizaciones civiles y ciudadanos se movilizan para auxiliar a los damnificados.

En diversas zonas afectadas, aún hay personas que no han podido regresar a sus hogares debido a las pérdidas materiales. Muchas de ellas permanecen en las calles cercanas a sus colonias, a la espera del apoyo de iglesias y grupos comunitarios que reparten alimentos, agua, ropa y artículos de primera necesidad.

“Traemos comida, agua, pañales, papel de baño, ropa para bebé… estamos apoyando a la gente de la Unificada. Todo esto lo logramos porque en la tienda de mi compadre, Minisúper Christian, nos apoya, y con el apoyo de nosotros mismos para ayudar a la gente. Nosotros vemos a quién ayudar”, expresó Fernando, voluntario que ha recorrido varias colonias afectadas.

Las acciones solidarias han sido claves para enfrentar los días posteriores a la emergencia. Sin embargo, entre la población crece la molestia por la ausencia de un plan de respuesta gubernamental.

“Está llegando poco a poco, llega por gente… el grupo de hermanos que están dando. No me acuerdo quién más iba a venir, pero no vino. Es la propia sociedad porque del gobierno no ha venido nadie a darnos nada”, lamentó Juan José, habitante de una colonia damnificada que recibió víveres de manos de voluntarios.

Desde el inicio de la contingencia, ciudadanos como Said Custodio han entregado ropa, cobijas y despensas directamente a quienes más lo necesitan. “La verdad es que la gente está necesitando muchos artículos de limpieza, se necesita de todo”, comentó.

Pese a estos esfuerzos, la desesperación aumenta entre los afectados por la falta de apoyo oficial. “No ha llegado la ayuda. Dicen que el gobierno va a dar televisiones y muebles… no ha llegado nada todavía. En mi colonia hay nada más tres casas inundadas y las demás quieren también cosas y no están inundadas”, señaló una vecina afectada.

Actualmente, el único punto de atención institucional es el puesto de auxilio instalado por el Ejército Mexicano como parte del Plan DN-III, desde el cual se brinda apoyo y se preparan ante los nuevos pronósticos de lluvia emitidos para la región.

