Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_4308_adadbc3d91
Nuevo León

Samuel García supervisa prueba del monorriel de Línea 6 del metro

Las autoridades señalaron que estas pruebas forman parte del proceso de validación del sistema antes de su entrada en operación

  • 31
  • Mayo
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, supervisó este domingo una nueva prueba operativa del monorriel de la Línea 6 del Metro, acompañado por Mariana Rodríguez Cantú y por el Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Abraham Vargas.

El recorrido inició en la estación Churubusco y avanzó por las estaciones Y Griega y Parque Fundidora, cubriendo aproximadamente tres kilómetros a una velocidad cercana a los 20 kilómetros por hora.

Destacan avance de una de las principales obras de movilidad

Durante la supervisión, el mandatario estatal destacó que la construcción de la Línea 6 avanza a un ritmo acelerado y aseguró que se trata de una de las obras de movilidad más importantes para la entidad.

“Nosotros en tan solo esta prueba de talleres a Fundidora, 12 kilómetros, vamos a llegar hasta San Jerónimo, vamos a conectar con el tren de la Presidenta y pronto al aeropuerto”, señaló el gobernador.

Samuel García resaltó que la obra se desarrolla en tiempo récord y que permitirá fortalecer la conectividad del área metropolitana, además de integrarse con futuros proyectos de transporte regional y nacional.

Ante la expectativa que ha generado el avance de la Línea 6, el director de Metrorrey, Abraham Vargas, informó que continuarán realizándose pruebas operativas en distintos tramos de la obra.

IMG_4325.jpeg

“Realizaremos más pruebas con el fin de garantizar la seguridad a los usuarios para que este tren no vaya a sufrir imprevistos”, indicó.

Las autoridades señalaron que estas pruebas forman parte del proceso de validación del sistema antes de su entrada en operación, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de los trenes, la infraestructura y los sistemas de seguridad.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_carlos_eugenio_n_98aeff6fda
Vinculan a proceso a responsable de homicidio en San Pedro
IMG_20260531_WA_0003_7bdf6da990
Reúne García a 6 mil docentes en el Pa'l Profe Fest 2026
CENTRO_NORTENO_2_001b71dc4d
Fortalece Escobedo atención ciudadana con Centro Norteño
publicidad

Últimas Noticias

2467210f_163b_4a7a_a5e8_7a0c0ffe6d03_03a9941606
Proponen paraderos seguros para los transportistas
nl_carlos_eugenio_n_98aeff6fda
Vinculan a proceso a responsable de homicidio en San Pedro
0_E9_A9812_247277e88f
UANL reúne a instituciones francófonas de Latinoamérica
publicidad

Más Vistas

FB_IMG_1780246252157_46d3e7f169
K-Pop Fest 2026 reúne a miles de jóvenes en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_1_d3972a6b1e
Marcelo Flores apunta a perderse el Mundial 2026 con Canadá
claudia_sheinbaum_rendicion_cuentas_dos_anos_triunfo_ed3c63a1d6
Presidenta encabeza rendición de cuentas desde CDMX
publicidad
×