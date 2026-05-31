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Nuevo León

Realizan jornada de esterilización gratuita de mascotas

NL y Guadalupe realizaron una macrojornada de esterilización gratuita con veterinarios, personal especializado y voluntariado para atender a más de 200 mascotas

  • 31
  • Mayo
    2026

En coordinación con el municipio de Guadalupe, la Secretaría del Medio Ambiente del Estado realizó una macrojornada de esterilización gratuita para perros y gatos.

Raúl Lozano Caballero, Secretario de Medio Ambiente, señaló que la esterilización representa una de las herramientas más efectivas para controlar la población de animales de compañía.

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Señaló que esta medida previene el abandono y reduce riesgos a la salud pública derivados de fauna en situación de calle. 

“La esterilización no solo contribuye a disminuir la sobrepoblación de perros y gatos, también es fundamental para construir una cultura de responsabilidad y cuidado”, destacó Lozano.

“Con estas acciones buscamos proteger a los animales y, al mismo tiempo, generar entornos más seguros y saludables para las familias”.

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La dependencia estatal y el municipio de Guadalupe reunieron a médicos veterinarios, personal especializado y voluntariado para atender a más de 200 mascotas con el fin de brindarles una mejor calidad de vida. 

Además de las intervenciones quirúrgicas, durante la jornada se promovió activamente la cultura de la tenencia responsable para que se brinden cuidados adecuados, atención médica y un entorno seguro a los animales de compañía.

En macrojornada de esterilización participó el Colegio de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Nuevo León (COMVEPE) y la asociación Unidos por el Bienestar Animal NL.


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