Whats_App_Image_2025_12_10_at_12_59_53_PM_53a33f661f
Nuevo León

Aprueban hacer más grande a San Nicolás para estadio de Tigres

San Nicolás aumenta su territorio en tres hectáreas tras aprobarse cambios en límites con Monterrey para construir el nuevo estadio de los Tigres

  • 10
  • Diciembre
    2025

Ahora el municipio de San Nicolás es tres hectáreas más grande, luego de que la Comisión de Gobernación aprobara los cambios en los límites entre ese municipio y el de Monterrey, con el fin de poder construir el nuevo estadio de los Tigres.

El diputado presidente de la Comisión de Gobernación, el morenista Tomás Montoya, indicó que el modificar los límites entre municipios beneficia para que los trámites de construcción sean más rápidos y no haya doble trabajo en los municipios.

“Es para dar certeza jurídica; imagínense, si no, tendrían que buscar emitir dos reglamentos de construcción, dos factibilidades, o sea, todo se vuelve mucho más complicado. Pensemos en el día de mañana cuando exista el nuevo estadio de Tigres, pues eso implicaría también ver quién iba a tener la pelotita de la seguridad. 

“Entonces, el que todo esté dentro de un solo municipio, pues define una jurisdicción, define responsabilidades y, bueno, pues es un tema de certeza jurídica”, dijo Tomás Montoya.

Lo que se agrega a San Nicolás son poco más de 33,000 metros cuadrados, en el límite de la Cuarta Región Militar de Monterrey.

“Es uno de los pasos que se han dicho en los distintos medios que son necesarios, pues para que el día de mañana se pueda dar un proyecto de un nuevo estadio para los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León”, agregó el diputado.


