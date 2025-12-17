Aprueban regulación de preventas; regresarán dinero con intereses

Por unanimidad, el Congreso del estado aprobó reformas al Código Civil para regular las preventas de departamentos, con las cuales dijeron que se da “el primer paso” para frenar los abusos de los desarrolladores inmobiliarios.

Los cambios a siete artículos del Código Civil están enfocados en reconocer la figura de oferta de compra que se tipificó como “Preventa de Compra”, estableciendo plazos y sanciones para obligar a la entrega de inmuebles y castigos en caso de que se incumpla.

Sin embargo, en estos cambios quedaron fuera ordenamientos originalmente planteados, como el que los desarrolladores deben tener los permisos municipales para empezar a prevender, así como el 70% del dinero que costará el desarrollo.

El promovente de la reforma, el diputado local panista Carlos de la Fuente, indicó que esas regulaciones se incluirán en una segunda propuesta de reforma, pero en materia de desarrollo urbano.

Aunque esta regulación era un clamor, en la discusión, el propio De la Fuente le quitó los “dientes” a su propuesta, pues retiró las sanciones contra desarrolladores que no entreguen los departamentos en los tiempos acordados cuando el edificio ya esté terminado.

El legislador dijo que a veces no se entregan y se tiene que revocar la oferta de compra porque los municipios retrasan la entrega del régimen de condominio y eso está fuera del alcance del desarrollador.

Esta situación causó un debate entre los diputados en el pleno, pues a pesar de que se aprobó por unanimidad, posteriormente se propuso una reserva que causó discrepancia entre las bancadas.

De hecho, Movimiento Ciudadano, que en comisiones había votado en contra, lo avaló en el pleno, pero luego se sorprendió con la moción de De la Fuente, pues dijeron que esa acción le quitaba a la reforma el espíritu de proteger a los clientes y con esto se beneficiaba a los desarrolladores.

Las diputadas de MC, Sandra Pámanes y Marisol González, fueron las que hablaron en contra del cambio de última hora que hizo De la Fuente y el cual fue aprobado en el pleno por mayoría.

Pero el panista salió en defensa de la iniciativa, pues dijo que luego vendrán otras que la complementarán.

“Esta propuesta que presentamos es un tema muy delicado; desgraciadamente, en nuestro estado ha habido una gran cantidad de fraudes en materia inmobiliaria por pseudodesarrolladores que hacen proyectos y al final, en el corto, mediano y largo plazo, no entregan las propiedades, ya sean los terrenos, las casas o los departamentos.

“Y esto es muy delicado, por eso es muy importante el tema de dónde estamos avanzando, para que al menos no puedan obtener ninguna oferta de preventa si no cuentan con la tierra, con los permisos necesarios por la autoridad municipal, para que haya una garantía, al menos de lo que están ofreciendo estos desarrolladores”, dijo el diputado coordinador del PAN.

La reserva que presentó el panista fue para eliminar el párrafo 1720 Bis 6, el cual mencionaba el tema de sanciones en ciertos casos de incumplimientos:

“En la preventa de compra inmobiliaria se podrán establecer sanciones en caso de que el oferente incumpla con la entrega de numerario o cualquier otra obligación establecida en el documento de la oferta.

“Asimismo, se podrán establecer sanciones para el caso de que la oferta sea revocada por causas imputables al destinatario de la oferta. Las sanciones solamente serán exigibles en caso de que la oferta sea aceptada.

“Cuando el documento de la oferta establezca la obligación de la entrega de numerario y el oferente incumpla, se podrá establecer la sanción consistentemente en la revocación inmediata de la oferta, sin necesidad de declaratoria judicial”, se lee en el artículo.

De la Fuente alegó que esta reserva se debía hacer, ya que existen casos en que los desarrolladores están listos para entregar, pero por culpa de que los municipios no entregan los últimos permisos de condominios, no pueden entregar, por lo cual ya no queda en sus manos.

