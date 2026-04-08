Diputados aprueban eliminar las 'pensiones doradas'

En una sesión clave para la política de austeridad en México, el pleno de la Cámara de Diputados emitió oficialmente la declaratoria de constitucionalidad a la reforma que elimina las llamadas "pensiones doradas". Esta medida establece límites estrictos a las jubilaciones de privilegio en organismos descentralizados y empresas públicas del Estado, impactando directamente a exfuncionarios de entidades como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La mesa directiva de San Lázaro, presidida por la legisladora Kenia López Rabadán, informó que se recibió el cómputo aprobatorio de 20 congresos locales, cumpliendo así con el requisito legal para modificar la Carta Magna. Entre los estados que respaldaron la iniciativa se encuentran Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México, entre otros. “Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el siguiente proyecto de declaratoria”, externó López Rabadán antes de remitir el documento a la Cámara de Senadores.

Un ahorro millonario al erario

El ajuste al artículo 127 constitucional no solo busca equidad, sino también un alivio financiero para las arcas públicas. Se estima que la eliminación de estos pagos excesivos generará un ahorro de 5,000 millones de pesos anuales.

La necesidad de esta reforma se fundamenta en las marcadas brechas salariales detectadas en el sector público. Por ejemplo, en Petróleos Mexicanos (Pemex) existe un padrón de más de 22,000 jubilados que perciben, en promedio, hasta 39 veces más que el resto de los pensionados a nivel nacional.

El caso más extremo se registra en la extinta Luz y Fuerza del Centro, donde poco más de 14 mil extrabajadores reciben pensiones que superan hasta 140 veces la media nacional. Con esta declaratoria, el Congreso de la Unión encamina el fin de estos esquemas de jubilación considerados desproporcionados frente a la realidad económica del país.

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