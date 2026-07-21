Garantizan riego para 200 hectáreas con modernización de Icamole

La obra consistió en la construcción y compactación de un dique para elevar dos metros el nivel, lo que permitirá recuperar su capacidad de almacenamiento

El Gobierno de García concluyó los trabajos de adecuación en la Presa Icamole, una obra que permitirá garantizar el suministro de agua para el riego de más de 200 hectáreas de cultivos en el principal ejido productor del municipio.

Durante un recorrido por el lugar, el alcalde Manuel Guerra Cavazos explicó que la intervención responde a una petición de los productores agrícolas, quienes manifestaban su preocupación por la disminución en la capacidad de almacenamiento de la presa, situación que ponía en riesgo la producción de sorgo, elote y zacate forrajero.

"Nuestros productores estaban preocupados y nos preguntaban cómo resolver esta situación. Hoy les demostramos que no están solos; aquí está la mano amiga del Gobierno Municipal cumpliendo el compromiso que hicimos con el campo", expresó el alcalde.

La obra consistió en la construcción y compactación de un dique para elevar entre metro y medio y dos metros el nivel de la presa, lo que permitirá recuperar su capacidad de almacenamiento y mejorar el funcionamiento del sistema de canales de riego.

Los trabajos se realizaron durante un periodo de tres semanas.El presidente municipal destacó que el Ejido Icamole es el de mayor producción agrícola en García, por lo que aseguró que su administración continuará impulsando proyectos para fortalecer al campo y brindar certeza a las familias que dependen de esta actividad.

Además, anunció que buscará una mesa de trabajo con autoridades de Ramos Arizpe, representantes ejidales y productores para atender la presunta contaminación del agua que llega desde Coahuila, con el objetivo de proteger el río y garantizar su uso para las actividades agrícolas y ganaderas de la región.