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Coahuila

Arrancan obra de puente peatonal en Arizpe de la maza

El alcalde Javier Díaz González impulsa obra de 2.6 millones de pesos para mejorar la seguridad vial en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza

  • 30
  • Marzo
    2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio a la construcción de un puente peatonal sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en la intersección con la calle Jesús Berlanga, una obra largamente solicitada por habitantes del sector sur de la ciudad.

Con una inversión de 2.6 millones de pesos, el proyecto busca ofrecer condiciones más seguras para peatones que diariamente cruzan esta transitada vialidad.

Durante el arranque, el edil destacó que la obra responde directamente a una necesidad urgente de la población, al tiempo que contribuirá a mejorar la movilidad urbana y reducir riesgos para quienes transitan por la zona.

Asimismo, recordó que recientemente también se realizaron adecuaciones en el cruce del mismo bulevar con Antonio Cárdenas, como parte de una estrategia integral de infraestructura vial en ese sector.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el funcionario Gabriel Elizondo Pérez subrayó la importancia de esta obra, al considerarla un avance significativo para el desarrollo urbano del sur de Saltillo.

Por su parte, el diputado Álvaro Moreira Valdés resaltó la capacidad del gobierno municipal para atender y resolver demandas ciudadanas. El puente, que contará con una extensión total de 80 metros y capacidad para miles de usuarios por hora, beneficiará a diversas colonias cercanas, brindando un cruce más seguro a miles de personas.


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