Asegura Estado hacer estudios para mejorar movilidad en zona sur

Aunque señaló que los proyectos son “meramente” municipales, el estado afirmó que existe el respaldo de su parte para que se lleven a cabo las obras viales que se necesitan para enfrentar el caos que se padece en la Carretera Nacional.

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana señaló que ellos realizaron los proyectos ejecutivos para la solución vial que requieren Paseo de la Reforma y Paseo del Acueducto, en el sur de Monterrey, pero hasta ahí llegó su labor.

Del resto de las obras, indicó el titular, Hernán Villarreal, son proyectos de Monterrey y su gobierno, por lo cual no tiene nada presupuestado.

“No tenemos por qué negarnos a esos proyectos, pero no tenemos presupuesto para eso. Digámoslo así: no estamos en contra de esos proyectos, pero no están contemplados dentro del presupuesto estatal”, dijo el funcionario.

Villarreal había mencionado el año pasado que contemplaban la ampliación de Paseo del Acueducto como parte de un plan estratégico para solucionar el caos en Carretera Nacional, la avenida Lázaro Cárdenas y Garza Sada.

Este martes, el funcionario afirmó que sólo elaboraron estudios y las obras necesarias quedan en manos del municipio de Monterrey.

“Es tema municipal; nosotros lo que hicimos fue, en su momento, ayudar con los estudios, pero el municipio ya está retomando esa obra porque es un tema municipal".

“Sí, son dos vías, es como un eje vial ahí, Paseo de la Reforma y la otra creo que es Acueducto. Con esos dos, la idea es para ayudar; tienen pensado que eso ayude a la carretera, a desfogar”, señaló.

Señaló que, en el caso de Paseo del Acueducto, es necesario negociar con la UANL para que esa vía tenga continuación hacia el poniente y se conecte con Fundadores, hacia San Pedro.

“Tiene que haber un convenio con la UANL para poder conectar con Fundadores, que es la que está después de la Uni, y luego pasas, cruzas el Mederos y ya se convierte en esas dos vías, ¿no?”, dijo Villarreal Rodríguez.

