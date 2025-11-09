Cerrar X
Nuevo León

Asegura gobernador tener 'listo el piso' para recibir al Mundial

El gobernador se mostró entusiasmado ante la proximidad el Mundial 2026, destacando que NL se enfocará en sacar su 'mejor versión' para recibir el evento

  • 09
  • Noviembre
    2025

El gobernador Samuel García Sepúlveda se mostró entusiasmado ante la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacando que Nuevo León se enfocará en sacar su "mejor versión" para recibir el evento.

García Sepúlveda anticipó un impacto significativo, con una expectativa de 40 días de actividad y un aforo estimado de hasta 120 mil personas para el evento.

También aseguró que el estado se encuentra trabajando "en tiempo y forma" para consolidarse como la sede más norteña de la justa deportiva.

“Tenemos ya listo el piso para recibir al mundial, este año vienen proyectos igual de grandes”, puntualizó García.

“Estoy muy contento de que me va a tocar en mi sexenio el Mundial de FIFA 2026. Creo firmemente que México tiene todo para lucir, que Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León, tienen muchas cosas que ofrecer”.

Además, detalló que los grandes proyectos de infraestructura en curso serán la carta de presentación del estado ante los ojos del mundo. Estos desarrollos están siendo coordinados por un comité especial.

"Tener todos estos proyectos, sin duda serán el mejor rostro que Nuevo León le puede dar al mundo; en este tema tenemos un comité. Está todo un gran equipo", señaló.

El mandatario mencionó una serie de proyectos que buscan transformar la conectividad y la imagen urbana de la zona metropolitana, especialmente en torno al estadio.

Se trabaja en la creación de corredores verdes para que "todo [esté] conectado y cerca del estadio".

Se contará con el Parque Lineal de la Línea 4 del Metro, un desarrollo de 11 kilómetros de extensión.

Previamente al encuentro mundial futbolístico se planea la inauguración del nuevo Parque del Agua.

El estado, indicó, contará con el nuevo aeropuerto, fortaleciendo la capacidad de recepción de visitantes internacionales.
El gobernador aseguró que estos proyectos de gran magnitud continuarán impulsándose durante el año en curso, en el marco de la preparación para el magno evento deportivo.


Comentarios

Etiquetas:
