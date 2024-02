Asegura Samuel que acatará orden de la Corte sobre tema de Fiscal

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que acatará lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la Controversia Constitucional referente a la designación del Fiscal General de Justicia de Nuevo León.

Durante entrevista tras un evento del DIF Capullos, el mandatario estatal aseguró estar confiado en que se gane el asunto y en que se tumbe lo que ha estado poniendo en pausa la elección del nuevo fiscal de Nuevo León.

“Estoy muy confiado en que el día de mañana van a tumbar un procedimiento que hicieron a modo para que Adrián (De la Garza) fuera Fiscal, estoy confiado en que vamos a ganar el asunto y eso nos va a ayudar a que pronto resolvamos el tema de Seguridad Pública, teniendo una o un fiscal aliados, no del PRI y no Adrián de la Garza.

“Si la Suprema Corte, última instancia, no aquí Arturo Salinas y su Tribunal de juguete, la Corte nos ordena y nos dice que ganaron ellos, se acabó, acato, pero si dicen que ganó el Ejecutivo, espero que el Congreso también al día siguiente acate lo que diga la Suprema Corte”, dijo García.

Agregó que lo que el Ejecutivo quiere es que al estado llegue un Fiscal, abogado independiente, apartadista y que compita por la buena ganarse un cargo de mucha responsabilidad, como es la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Este miércoles 14 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiría si se la da la razón al gobernador Samuel García o al Congreso del estado, respecto a quien deberá nombrar el Fiscal.

Además, se espera que también pueda resolverse la situación respecto al juicio político en contra del gobernador. Ante esto, García aseguró que también está confiado en que sea una resolución a su favor.

“Es otra incongruencia del Congreso, yo estoy muy confiado que al final del día no hay fondo, es una artimaña del Congreso para presionarme que les del PIS, el POS, que suelte a Paquito, que los dejemos a ellos robar, eso no va pasar.

Pero si lo quieren intentar adelante, les digo, bienvenido que me quiten, me van a victimizar y voy a andar en unos años como AMLO diciendo que el PRIAN es la mafia del poder y me van a hacer Presidente”, agregó el Gobernador.

