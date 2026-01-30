Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_30_at_10_18_00_AM_13b4aa71f7
Nuevo León

Operativo Muralla suma 635 detenidos y aseguramiento de armas

Durante el mes se ha activado en cinco ocasiones el protocolo de conducción aérea en la zona rural, como parte de las acciones de contención y vigilancia

  • 30
  • Enero
    2026

Como parte de los resultados semanales del Operativo Muralla, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que durante la última semana se logró la detención de 17 personas, así como el aseguramiento de 17 armas de fuego y cuatro vehículos, derivado de acciones de patrullaje, inteligencia policial y coordinación interinstitucional en zonas rurales del estado.

Resultados semanales del Operativo Muralla en Nuevo León

Durante la rueda de prensa, el funcionario detalló que el protocolo de operación rural fue activado en dos ocasiones, destacando la detención de nueve personas en el municipio de Doctor Coss, gracias al trabajo coordinado entre Fuerza Civil, el Centro Nacional de Inteligencia, la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades federales y estatales.

Detenciones y aseguramientos acumulados en operativos conjuntos

Escamilla Vargas precisó que, al corte más reciente, los operativos conjuntos del Operativo Muralla han dejado un acumulado de 635 personas detenidas, además del aseguramiento de 90 armas de fuego y 98 vehículos.

Activan vigilancia aérea en zonas rurales

Asimismo, informó que durante el mes se ha activado en cinco ocasiones el protocolo de conducción aérea en la zona rural, como parte de las acciones de contención y vigilancia para inhibir actividades delictivas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

20260131_02_divisionambiental_nldinamarca_sinergia_01_2102e7a242
Promueve División Ambiental colaboración con Dinamarca
Whats_App_Image_2026_01_31_at_4_34_12_PM_41781d0fa9
Helicóptero participa en rescate de senderista en La Huasteca
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
publicidad

Últimas Noticias

Marcelo_Ebrard_f55b7829e8
Descarta Ebrard ruptura del T-MEC y destaca aranceles bajos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_955df4a7c4
Fallece Gustavo Sánchez Vázquez, destacado panista de Mexicali
20260131_02_divisionambiental_nldinamarca_sinergia_01_2102e7a242
Promueve División Ambiental colaboración con Dinamarca
publicidad

Más Vistas

tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
publicidad
×